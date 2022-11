Percről percre: Orbán Viktor elárulta, miért kellett energetikai minisztérium, Magyarország mentesülne az újabb szankciók alól

7:57

7:55

Az ellenzéki pártok állítólagos külföldi pártfinanszírozásával kapcsolatban Orbán Viktor egyebek mellett elmondta, hogy az egészen biztos, hogy ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel, hogy külföldről beavatkozzanak a választásokba.

7:53

Már a következő télre is fel kell készülni, a gáztárolókat újra kell tölteni, mi kiharcoltuk, hogy vehessük az orosz gázt. Tavasszal, ha a Déli Áramlat működik, innen fel tudjuk tölteni a tárolóinkat, Európa más országai ennél nehezebb helyzetben vannak - mondta.

A másik kérdés, hogy az egekben az árak: Orbán Viktor szerint megfizethető energia kell, ezért növelni kell a következő években itthon előállított energia-mennyiségét.

Ennek a feladatnak a kidolgozására, felügyeletére kértem fel Lantos Csaba miniszter urat - tette hozzá.

7:50

Kell tanulságot levonni a Barátság kőolajvezeték leállásából. Amikor a kormányt megalakítottam, háború már volt, szankciók még nem voltak, így ennek fényében állítottam fel a kormányt - mondta Orbán Viktor. A kormány szerkezetének most alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy hosszan velünk maradnak a magas energiaárak.

Nem volt olyan tervem, hogy legyen ilyen, de most néhány évig szükség van önálló, a területet felügyelő, az energetikáért felelősséget viselő minisztériumra - tette hozzá.

A hadiipar fejlesztésére is szükség van, ezért Palkovics László a hadiipar élére kellett, hogy álljon - mondta el végül a témában.

7:49

A teljes foglalkoztatottság megőrzése, az unió átlagát meghaladó gazdasági növekedés, a recesszió elkerülése, valamint a nemzetegyesítés, családok támogatásának folytatása

- ezek azok a célok, amihez a kormány mindenképpen ragaszkodik a közeljövőben. Nem adunk fel nemzetstratégiai célokat, árstopokat rendelünk el, gyármentő programot hirdetünk, akcióterveket hajtunk végre - említette a miniszterelnök.

Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2022. november 18-án. (Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

7:47

Magyarország nem hagyja magát - szokta mondani a kormánytagoknak Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy nem szabad lefagyni és megállni a válság idején. A miniszterelnök szerint nem kibekkelni akarják ezt a válságot, mert három nagy válságot már sikeresen kezeltek.

7:44

Az ársapkák kapcsán Orbán Viktor kijelentette, hogy a szankció hatása miatt fizetünk többet, nem tudunk érintetlen sziget lenni az EU-ban, ha az inflációról van szó. Hozzátette, a kormány 11 pontos akciótervének részét adják az árstopok.

A tojás és burgonya ársapka nem mentesít az infláció alól, csak enyhítik a szankció hatásait Orbán Viktor szerint.

7:42

Magyarország sosem támogatta a szankciókat, kivételekért küzdöttünk, ezeket meg is kaptuk, Orbán Viktor szavai szerint, de ezután nem szavaztunk a szankciók ellen. Mint mondta, alapvetően sosem tartották jó európai politikának a szankciók politikáját, és ez nem fog változni, de a jövőben is küzdenek majd azért, hogy mentesítést érjenek el a szankciók következményei alól, ezt a politikát folytatni kell.

Ha lesz kilencedik szankciós csomag, ott mentességet kell kapnunk, ezt el is kell érnünk, például az atomenergia körében - jelentette ki.

7:40

Le kell beszélnünk az európai vezetőket arról, hogy gyermekded módon másképp emlékezzenek a saját döntéseikre, mint azok ténylegesen történtek - mondta a miniszterelnök.

7:39

A szankciós politika egy lépés a háború felé, még úgy is, hogy gazdasági jellegű intézkedésről van szó - jelentette ki a miniszterelnök. Mint mondta, a kezdeti óvatosság után Európa egyre több olyan szankciót hoz, amellyel maga is részévé válik a háborúnak. Említette, hogy ahhoz képest, hogy eleinte fegyverszállításról és energetikai szankciókról nem volt szó, ez mostanra megtörtént, és a szankciók újabb és újabb szinteket érnek el, lassan mi finanszírozzuk Ukrajna működését.

Orbán Viktor szerint egyelőre még nem lőnek ránk, de egyre közelebb csúszik Európa a háborúhoz, és ez egyre veszélyesebb. Mint mondta, néha az az érzése, hogy az uniós döntéshozók nem tudtak holnap-holnaputánra tekinteni, hogy milyen következményei lesznek a szankcióknak.

7:37

Az események nem arra utalnak, hogy lennének érdemi béketárgyalások, pletykák vannak amerikai és orosz egyeztetésekről, de Orbán Viktor szerint ezek nem érdemiek.

7:36

A szabály az, ha háború van a szomszédodban, te sem érezheted magad biztonságban - jelentette ki Orbán Viktor, aki arra is kitért, hogy a "Barátság olajvezetéket is szétlőtték", mutatva, hogy a gazdaságunk is veszélyben van.

Tűzszünet, béketárgyalás - foglalta össze, mire van szükség.

7:35

Kezdődik az interjú.