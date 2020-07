Orbán Viktor: pénzt is szereztünk, nemzeti büszkeséget is védtünk

(via MTI)

Az elfogadott költségvetési dokumentum egyébként két helyen is említi a jogállamiságot valamint az uniós szerződés demokratikus elvekre vonatkozó rendelkezését abban a vonatkozásban, hogy az EU pénzügyi érdekeit ezek szem előtt tartásával kell védeni. Ha a Bizottság úgy találja, hogy nyilvánvaló hiányosságok tapasztalhatóak a jogállamiság tiszteletben tartása terén, javasolhatnak olyan intézkedéseket, amelyeket a kormányok minősített többségének támogatnia kell.

