Orbán Viktortól Borkai Zsoltig eddig az Adrián pihent a magyar elit - Idén velünk pancsolnak a Balcsin?

A korábbi években úgy járt a magyar elit az Adriára, mintha csak haza járna. A koronavírus-járvány miatt azonban ez most veszélyes, pedig az OTP-től az Indotek csoportig sokan láttak fantáziát a horvát ingatlanokban, és maga a kormányfő is szívesen pihen a tengernél.

Orbán Viktor kormányfő július 10-én tanácsolta azt az utazni vágyóknak: több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható. Pedig az országos tisztifőorvos járványügyi kockázati besorolása alapján Horvátország, Szlovénia és Olaszország is jelenleg a zöld kategóriába tartozik, vagyis korlátozás nélkül lehet jönni-menni. Ennek ellenére sokan mondják le a horvátországi nyaralást és a magyar elitnek is gondot okozhat, hogy idén valamivel kockázatosabbnak tűnik az évi szokásos adriai kiruccanás megejtése. Megnéztük, kiknek okozhat problémát, hogy a miniszterelnök kevesebb adriázást javasolt a magyaroknak a nyárra.

Elsősorban például saját magának, ugyanis Orbán Viktor visszatérő vendég Horvátországban. Az elmúlt években szinte minden nyáron felröppent egy hír, hogy a magyar miniszterelnök éppen melyik horvát szigeten tölti a szabadságát. Az biztos, hogy 2017-ben például a Krk szigeten lévő Punat városában tűnt fel, de tavaly azt írta egy helyi lap, hogy Molat szigetén, Brgulje faluban pihent. Arról is születtek cikkek, hogy a Horvátországban nyaraló Orbán Viktor miniszterelnök egy fekete helikopterrel érkezett a Smokvica Vela nevű kibérelhető üdülőszigetre.

Erről a szigetről tavaly derült ki, hogy az OTP érdekeltsége.

A Smokvica Vela nevű sziget a Horvát Köztársaság tulajdona, a sziget bérleti jogát nyílt tenderen nyerte el harminc évre a Balansz Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlan Alap horvátországi érdekeltsége. A Balansz Ingatlan Alapot az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. kezeli. A szigeten zajló fejlesztések miatt 2019 nyarán és a követő hónapokban a sziget még nem fogadott/fogad vendégeket, erre várhatóan legkorábban jövő nyártól kerülhet majd sor - közölte tavaly az OTP az esettel kapcsolatban.

Nem tudni, hogy a fejlesztések végül miként haladtak a szigeten, így csak remélni lehet, hogy idén nyáron már megérkezhetnek az első vendégek is.

Ha Horvátországba látogat, akkor nem kell egy zsúfolt szállodában szobát foglalnia Mészáros Lőrincnek sem, ugyanis a volt felcsúti polgármesternek legalább két horvátországi nyaralójáról lehet tudni. A Magyar Narancs írt arról, hogy Ugljan szigetén van egy csodás luxusvillája Mészároséknak. Ezt az ingatlant 2015-ben vásárolta meg egy Mészáros és Mészáros Kft.-hez tartozó horvát cég. Az üzletember ugyanabban az évben vett egy másik horvátországi nyaralót is Vir szigeten.

A Duna Aszfalttal közösen a felcsúti milliárdos egyik cége már közös ingatlanfejlesztő vállalkozást is alapított Marlera-Istria néven. Ez a cég most már csak a Szíjj Lászlóhoz köthető útépítő társaság tulajdonában van, de egyelőre nincs bevétele. Ellenben jelentős érdekeltsége van Horvátországban az Indotek csoportnak, amelynek Jellinek Dániel a vezérigazgatója és többségi tulajdonosa. A cégcsoport itthon az ország egyik legnagyobb ingatlanbirodalmát vásárolta össze, de nemzetközi terjeszkedésbe is kezdett több román és horvát projekttel.

A napi.hu írt arról tavaly nyáron, hogy az Adriatiq Islands Group korábban Vitézy Tamás milliárdos vállalkozó érdekeltségi körébe tartozott, de a nehéz anyagi helyzetbe került cég kintlevőségeit az Indotek-csoport megvette. A tulajdonátruházás három- és négycsillagos tengerparti hoteleket, mintegy 1500 szobát érint.

Arról nincs adat, hogy hány magyarnak van Horvátországban ingatlana, de például Vir szigeten nagyon sok magyar tulajdonú apartman található. Az elsők között szerezhetett horvát nyaralót például Demszky Gábor volt főpolgármester is, aki a legutóbbi hírek szerint tavaly árulta az Isztriai-félszigeten fekvő házát. A többségnek viszont még nincs saját tulajdona a tengernél, de Horvátország így is a legnépszerűbb célpont volt tavaly: 49 milliárd forintot hagytak ott a nyaralók. Emlékezetes, hogy a győri elit is szívesen szívott néha egy kis friss tengeri levegőt. Idén viszont be kell érni a Balatonnal.