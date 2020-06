Óriási meglepetés, jelentős fordulat az USA-ban

A pénteken közzétett adatok szerint májusban csökkent az Egyesült Államokban a munkanélküliek száma. A most közölt adat alapján a munkanélküliségi ráta is javult.

A várt 8 millió elveszett munkahely szerint a pénteken közzétett adatok szerint a nem mezőgazdasági szektorokban 2,5 millió új munkahely jött létre. Az elemzők 8 milliós csökkenést vártak. A munkanélküliek számának ilyen arányú csökkenése annak fényében különösen meglepő, hogy a heti munkanélküliségi adatok továbbra is meglehetősen borús képet festenek, a múlt héten is közel 2 millió ember jelentkezett a munkaügyi hivatalokban. Ráadásul a regisztrált tartós munkanélküliek száma is meredeken nőtt a heti adatok alapján.

A most közölt számok viszont ezeknek élesen ellentmondanak, hiszen jelentősen nőtt a munkanélküliek száma. (Az persze előfordulhat, hogy míg egyesek elvesztik a munkahelyüket és regisztrálnak a munkaügyi hivatalokban, addig mások ismét találnak munkát.)

A munkanélküliségi ráta is jelentős mértékben javult, hiszen az egy hónappal korábbi 14,7 százalékhoz képet 13,3 százalékra csökkent. Érdekesség ugyanakkor, hogy miközben a friss számok kiválóak lettek, az egy hónappal korábbi adatok közül több soron is lefele módosították a statisztikákat.

A hír hatására erősödött a dollár az euróval szemben, és a tőzsdék határidős indexei is jelentős erősödést jeleznek a pénteki kereskedésre.