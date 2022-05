Óriási tévedés lenne az ukránoktól várni a magyar építőipar megmentését

Kézigránátokat vásárolt a magyar honvédség több százmillióért

A Magyar Honvédség Parancsnoksága kézigránátokat vásárolt, most éppen nettó 235 millió forint értékben. Bár az elmúlt években is közbeszerzésen szerezte be ezeket a katonai fegyvereket, de az ukrajnai háború árnyékában mégis valahogy más színezetet kap egy ilyen szerződés.