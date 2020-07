Óriásit zuhant a nagyhaszonjárművek piaca itthon a koronavírus miatt

Illés Dávid, az MGE elnökségi tagja rámutatott: még mindig nagy a bizonytalanság, és a fuvarozók is óvatosabbak. A nyári karbantartási leállások miatt szeptemberben szokott újra elindulni a piac, ám az idén várhatóan az ősz sem lesz erős - tette hozzá.

Az idei évet lendülettel kezdte a piac, és a járványhelyzetig jókora volt a beruházási kedv. Március közepén azonban az új járművek megrendelésére szóló igények egyik napról a másikra elapadtak. A járvány következtében májusban 80 százalékkal esett vissza a piac, és a vártnál gyengébb lett a június is: a tavalyi év azonos időszakához képest 70 százalékos a visszaesés.

A 16 tonna feletti nagy haszonjárművek értékesítésében a magyar piacon 2018 volt a csúcsidőszak, amikor az éves forgalomba helyezések száma meghaladta az 5400-at. Erős év volt 2019 is, de a sofőrhiány és a fuvardíjak csökkenése hatással volt az új járművek vásárlására - emlékeztet a lap.

