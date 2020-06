Összeomló piacon drágultak az autók

Az idei évben folyamatosan emelkedett az új személygépkocsik ára, az első hónapban csak minimálisan, azt követően viszont három hónapon át 1,3 százalékkal, majd májusban közel 2 százalékkal. A tavalyi stabil árak után ez nem szokványos, hiszen akkor a legnagyobb havi változás is fél százalékos volt, miközben júniusban például csökkenő árakat láttunk. Mondhatjuk persze, hogy a mostani nem volt kiemelkedő áremelkedés, az azonban mégis meglepő, hogy egy gyakorlatilag összeomló piacon a forgalmazók magasabb árakat igyekeznek érvényesíteni.

Van ahol lenullázódott a piac (forrás: depositphotos.com) Van ahol lenullázódott a piac (forrás: depositphotos.com)

Ennek hátterében persze több tényező is áll, hiszen az idei évben már csak a szigorúbb környezetvédelmi normákat teljesítő járműveket lehet értékesíteni, ami a kínálat szűkülésén keresztül önmagában hozzájárult az árak növekedéséhez. Érdekesség, hogy olcsó modellek is kiestek a forgalmazásból, a Lada, amely például oldalán azt közölte, hogy az újautó-forgalmazást bizonytalan ideig felfüggesztették Európában és ezen belül Magyarországon is. (Mindezt azzal magyarázták, hogy a Lada többségi tulajdonosa, a Renault-Nissan Szövetség, globális stratégiájának kialakításakor eldőlt, hogy a Lada-márka modelljeit nem európai forgalmazásra szánja, így a gyár az európai emissziós normáknak megfelelő modellek gyártását leállította, ezáltal az európai import lehetősége is megszűnt.)

A változó előírások mellett volt még egy tényező, amely az árak növekedése irányába hatott: a forint ugyanis az idén számottevően gyengült, hiszen az év elején még 330-on jegyzett euró kurzusa április elején a 370-es szintet is megközelítette. Igaz, azóta némileg visszaerősödött a magyar fizetőeszköz, hiszen az elmúlt napokban a 345-ös szint alatt stabilizálódott, de ez is 5 százalékos gyengülést jelent. Ebből a szempontból tehát például akár visszafogottnak is tűnhet a gépjárműforgalmazók lépése.

Miközben az árak emelkedtek, áprilisban az új gépkocsik forgalma a felére esett vissza. Az összeomlás ellenére mégis Magyarországon kifejezetten jó hónapot zártak a kereskedők, hiszen az európai uniós átlag 75 százalék feletti zuhanást jelzett.

A következő időszakban ugyanakkor vélhetőleg elindul a gödör aljáról felfelé a piac, amit többek között támogatnak az utóbbi időben meghirdetett „ingyenes” hitelprogramok is. Ezek mellett továbbra is él a nagycsaládos vásárlási kedvezmény és a közelmúltban az olcsó elektromos autókra is jelentősebb támogatást ígértek. A nagy kérdés az lesz, hogy a visszapattanás dinamikája hogyan alakul és közben a forint árfolyama miként alakul. Ezektől ugyanis valószínűleg erősen fog függni, hogy a hazai újautópiacon milyen árak alakulnak majd ki.