Öt milliárd dolláros mentőcsomag Mexikó állami olajcégének

A Reutersnek nyilatkozva Gabriel Yorio pénzügyminiszter-helyettes elmondta, hogy az ügylet, amelynek része egy adósságrendezési terv is, idén az utolsó ilyen jellegű támogatás, amelyet a kormány nyújt a világ egyik legjobban eladósodott olajvállalata számára.

Az állami tulajdonban lévő olaj-, és gázkitermelő cég évek óta csökkenő kibocsátással küld.

Az összesen 104 milliárd dollárnyi adósságot maga előtt görgető Pemex-et az év elején a Fitch hitelminősítő spekulatív besorolású osztályozta, míg a Moody's figyelmeztetett, hogy a pénzügyi kondíciókat figyelembe véve Mexikó legnagyobb cégét akár meg is foszthatják a befektetésre ajánlott besorolásától.

Yorio szerint ez lenne a második ilyen mértékű leminősítés, ami már veszélyeztetné Mexikó államadósságának profilját is, amelyet a Fitch jelenleg BBB-nek, míg a Moody's negatív kilátásúnak minősített.

A Pemex esetleges leminősítésének megakadályozása érdekében a mexikói kormány ebben az évben több adókedvezményt és pénzbeli támogatást is nyújtott a cég számára, és további 4,4 milliárd dolláros támogatást terveztek be a következő évre is.

A mostani csomag, amely magában foglalja az 5 milliárd dollárt, a 2020 és 2023 között lejáró kötvények előtörlesztésére szolgál, és csupán egyszeri akció – közölte a pénzügyi tárca helyettes vezetője.

A Pemex a pénzügyi csomag bejelentésekor közölte, hogy hét, 10 és 30 éves futamidejű új kötvényt bocsát ki rövid lejáratú adóssága refinanszírozására.

Még júniusban az olajtársaság pénzügyi vezérigazgatója elmondta, hogy 2,5 milliárd dollár refinanszírozására törekszik az adósság lejártának 2019-es esedékességekor.

A pénzügyminiszter helyettes szerint a mostani támogatás elegendő lesz, hogy rövid távon kiküszöbölje a cég pénzügyi kockázatait.

(Reuters)