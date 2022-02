Öt órán keresztül tárgyalt Moszkvában Orbán Viktor - mire jutottak?

Délután fél 6 előtt kezdődött Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök sajtótájékoztatója.

Putyin: Magyarország megbízható partner

Hagyományosan konstruktív tárgyalás volt a két fél között, amelyen minden témát érintettek, közel 5 órán keresztül tartott a beszélgetés - mondta Putyin. Magyarország fontos partner Oroszország számára, a koronavírus ellenére 30 százalékkal bővült a két ország közötti áruforgalom és elérte az 5,5 milliárd dolláros szintet a tavalyi év első 11 hónapjában. A közös befektetések értéke pedig megközelítette az 1 milliárd dollárt.

A két ország közötti gazdasági együttműködés kiterjed az atomenergiára is. Emellett évek óta Oroszország látja el energiahordozókkal Magyarországot: az olajellátás 55 százaléka, a gázellátás több mint 85 százaléka Oroszországból származik - emlékeztetett Putyin. A tavaly aláírt hosszútávú gázellátási szerződés csak 2036-ban jár le. Magyarország megbízható partnernek bizonyult a gázszállításokat illetően, és fokozni szeretnék a mindkét fél számára előnyös együttműködést ezen a területen. A paksi atomerőmű bővítésében a Roszatom működik közre, közös orosz-magyar vegyesvállalatot hoztak létre vasúti kocsik gyártására - sorolta a meglévő gazdasági együttműködéseket Putyin.

Magyarország volt az első ország, ami elismerte és használni kezdte az orosz Szputnyik V vakcinát; tavaly 2,5 millió adag oltóanyagot szállítottak le az oroszok, most pedig megkezdődött az előkészítése a vakcina magyarországi gyártásának is - jelentette be az orosz elnök. Emellett a 3. oltásnak alkalmas Szputnyik Light szállításának előkészítése is megkezdődött. A Richter gyógyszeripari céget egy oroszországi gyógyszergyár építésébe vonnák be.

Szóba került Oroszország és az EU viszonyáról, az ukrán helyzetről is; Putyin szerint szisztematikusan megsértik Ukrajnában az emberi jogokat, ennek megoldására szavai szerint a magyar fél is folyamatosan tesz erőfeszítéseket. A tárgyaláson az Oroszország által az USA-nak és NATO-nak tett javaslatokat is megvitatták, elemezték az erre adott írásos választ, de úgy látják, teljes mértékben figyelmen kívül hagyták az orosz kéréseket a NATO bővítésének leállításával, a támadó fegyverek orosz határ mellé történő telepítésének leállításával, a katonai szövetség katonai infrastruktúrájának 1997-es keretek közé történő visszaállításával kapcsolatban.

Orbán békemissziónak tekintette a találkozót

A vírus miatt furcsa a koreográfiája a mostani tárgyalásnak - még életemben nem ültem ilyen hosszú asztalnál - kezdte tájékoztatóját Orbán Viktor. De a távolságért kárpótolta a megbeszélés hossza és mélysége. 13 éve működnek együtt Putyinnal, ez a 12. találkozójuk, a nemzetközi helyzet miatt ez a találkozó volt a legfontosabb. A mostani látogatást békemissziónak is tekintette; elmondta Putyinnak, hogy az EU egységes, nincs olyan európai vezető, amelyik konfliktust akarna Oroszországgal. Különösen igaz ez a közép-európaiakra.

Mi úgy értelmezzük a történelmet, hogy a kelet és nyugat konfliktusán Közép-Európa mindig rajtavesztett, a feszültséget szeretnénk csökkenteni, nehogy visszatérjen a hidegháború. Ehhez tárgyalásokra és párbeszédre van szükség - mondta. Arra kérte Putyint, hogy folytassák ezeket a tárgyalásokat, használják fel a diplomácia minden eszközét a feszültség csökkentésére. Mi a magyar modellt ajánljuk fel: Magyarország tagja a NATO-nak és az EU-nak, miközben kiváló kapcsolatokat ápol Oroszországgal is - mondta.

A járvány miatt a tavalyi nehéz év volt, mégis a legsikeresebb a kétoldalú együttműködésben: Putyin döntésének köszönhetően 900 ezer magyart lehetett beoltani orosz vakcinával, az energiaválság ügyében pedig meg tudták hosszabbítani a gázszállítási szerződést.

Orbán Viktor azt kérte, hogy egymilliárd köbméterrel növeljék a szerződés keretében szállított gáz éves mennyiségét - Putyin azt válaszolta, hogy erről lehet tárgyalásokat kezdeményezni.

Orbán Viktor megerősítette, hogy megkezdődik annak előkészítése, hogy az épülő magyarországi oltóanyaggyárban Szputnyik vakcinát is gyárthassanak.

A paksi erőmű építésének előkészítése végső fázisba lépett, hamarosan várható, hogy megérkezik az utolsó engedély is - ekkor lép át a beruházás a következő, létesítési fázisba. Ezzel megtesszük a lépést afelé, hogy Magyarország villamosenergia-termelésben önellátó legyen, 2030-ra pedig ezen a téren elérjük a klímasemlegességet. Putyin ígéretet tett az orosz-magyar légiközlekedésben a járatszám növelésére, a hálózatba Jekatyerinburgot és Kalinyingrádot is bevonják.

Kiegyensúlyozott, pozitív és konstruktív az orosz-magyar kapcsolat, Magyarország elkötelezett abban, hogy ez a jövőben is így maradjon - zárta szavait.

Még több orosz gáz jöhet, Szputnyikot gyárthatunk, Szputnyik Light-ot olthatunk

Magyar és orosz részről is két-két kérdést tehettek fel az újságírók, ezekből újdonságokat nem tudtunk meg.

Az M1 tudósítója azt kérdezte, mennyire sikerült biztosítani Magyarország energiaellátás-biztonságát a tárgyalásokon. Putyin válaszában azt mondta: a tárgyalás közben több kormánytagot és néhány nagyvállalat vezetőjét is bevonta a beszélgetésbe, és ők szinte minden, Orbán Viktor által felvetett kérdésre pozitív választ adtak. Ez igaz a gázszállítás volumenének növelésére is, az egymillió köbméteres növelés várhatóan nem jelent majd gondot.

Orbán Viktor azt mondta: Nyugat-Európában 2-3-szorosára nőtt mára a gáz és az áram ára a háztartások számára. Egyetlen kivétel ez alól Magyarország az évek óta meglévő rezsicsökkentés miatt - ennek alapja az orosz gáz. Az összes magyar háztartás számára fontos, hogy sikerült közel kerülni a megállapodáshoz az újabb 1 millió köbméter gáz szállításáról.

Az Interfax arról kérdezett: mikor várható, hogy a Szputnyik V gyártása megkezdődik Magyarországon, és a Szuptnyik Light pedig használatba kerül? Orbán Viktor válaszában elmondta: a Szputnyik Light engedélyezéséhez 7 vizsgálat szükséges, ebből 6 már befejeződött, hamarosan a 7. is véget ér, ezután vásárol belőle Magyarország. A vakcinagyár pedig az év végén indul be.

Az MTI azt kérdezte: felmerültek-e olyan gazdasági együttműködési lehetőségek, amelyekről keveset vagy egyáltalán nem hallottunk? Orbán Viktor azt mondta: az Oroszországgal szemben bevezetett szankciós politika nagyobb kárt okozott Magyarországnak, mint Oroszországnak - olyan termékekből lett önállató az ország, amelyet korábban tőlünk vásárolt. A szankció ezért kudarcra ítélt eszköz. Az új lehetőséget illetően azt mondta: az ukrán-magyar határon megépült Európa legmodernebb konténer-alapú átrakodó terminálja, amit egy orosz-magyar vasúti szállítmányozási céggel fognak kiaknázni, erről megállapodtak.

Putyin is reméli, hogy lesz olyan megoldás, ami mindenkinek jó

Az utolsó kérdést egy orosz újságíró tette fel - Orbán Viktortól azt kérdezte, EU- és NATO-tagként mit gondol az Oroszország és az USA illetve a NATO közötti tárgyalásokról; Putyintól pedig azt, hogy ha úgy gondolja, hogy a legfontosabb orosz aggodalmakra nem reagáltak a nyugatiak, akkor milyen válasz várható emiatt Oroszországtól? Milyennek látja a biztonságpolitikai helyzetet Ukrajnában?

A helyzet komoly, a különbségek jelentősek - mondta Orbán Viktor. Oroszország igényeit az egész világ megismerhette, az arra adott válasz nem találkozik vele. A távolság jelentős, de nem áthidalhatatlan; lehetséges olyan megállapodást kötni, amely garantálja a békét, Oroszország számára garantálja a biztonságot és elfogadható a NATO-tagállamok számára is.

Putyin elnök megismételte: abban állapodtak meg korábban, hogy a nyugati katonai infrastruktúra egyetlen centit se mozdulhat el keletre. Ehhez képest rakétákat telepítettek, telepítenek Lengyelországba, Romániába, a balti országokba. Hazudtak az orosz népnek - mondta. Ez fenyegetést jelent Oroszország számára, a következő lépés pedig Ukrajna NATO-tagsága lehet. Ukrajna arra készül, hogy katonai erővel bevegye a Krím félszigetet - ha ezt NATO-tagállamként tenné, szuverén orosz területen, az a NATO és Oroszország közötti háborút jelentene. Ebbe Putyin szerint senki sem gondol bele. Szerinte az USA számára Ukrajna biztonságának biztosítása legfeljebb másodlagos szempont - a fő céljuk az orosz fejlődés hátráltatása, Ukrajna csak egy eszköz erre, hogy végül komoly szankciókat vethessenek be Oroszország ellen. A lehetséges megoldás kidolgozásakor minden érintett ország érdekeit figyelembe venni - Oroszországét is. Ukrajna esetleges NATO-tagsága komolyan veszélyeztetné Oroszország érdekeit - mondta. Az USA mondhatná azt is Ukrajnának: támogatjuk a biztonságotok megerősítését, de nem tudunk felvenni titeket [a NATO-ba], mert vannak más kötelezettségeink is, amelyeket korábban vállaltunk - mondta az orosz elnök. Nem lesz könnyű, de Putyin reméli, hogy találnak olyan megoldást, ami egyik érintett ország érdekeit sem sérti.