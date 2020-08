Padlót fogtak az OECD-tagállamok gazdaságai a második negyedévben

Az Európai Unióban, az euróövezetben és a hét legfejlettebb országot tömörítő G7-csoportban is meredeken csökkent a GDP április-júniusban. Legrosszabbul az euróövezet teljesített, ahol az első negyedévi 3,6 százalék után 12,1 százalékkal zsugorodott a gazdaság. Az Európai Unióban 3,2 százalékról 11,7 százalékra, a G7-csoportban pedig 2,0 százalékról 10,8 százalékra gyorsult a reál GDP-csökkenés üteme a második negyedévben.

A korábbi rekordot a pénzügyi és gazdasági világválság csúcsán, 2009 első negyedévében mérték, de akkor is csak 2,3 százalékkal esett vissza az OECD-tagállamok gazdasági teljesítménye. Az idei első negyedévben még 1,8 százalékkal csökkent a GDP, míg a tavalyi negyedik negyedévben 0,2 százalékkal nőtt az OECD-tagállamokban.

