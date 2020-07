Nemcsak a budapesti, de a paksi és a szekszárdi szennyvíz-fertőzöttség is alacsony!

Hétről-hétre bevizsgálják Budapest három pontján a szennyvíz koronavírus-fertőzés koncentrációját, az utolsó mérések szerint ez továbbra is alacsony. Most viszont Pakson, Szekszárdon és Szolnokon is mértek, és úgy tűnik, a vidéki adatok is megegyeznek a fővároséval, azaz a következő egy-két hétben nem várható nagyobb fertőzési hullám Magyarországon.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ arról számol be a honlapján, hogy a szennyvízből kimutatható SARS-CoV-2 vírussal kapcsolatban az elmúlt hetekben nemcsak a szokásos három budapesti szennyvíztelepen történtek mintavételezések, de most vidéken, azaz Szolnokon, Pakson és Szekszárdon is vizsgálódtak. Nem csak Budapesten, vidéken is alacsonya a szennyvíz koronavírus-fertőzöttsége. Fotó: Pixabay Nem csak Budapesten, vidéken is alacsonya a szennyvíz koronavírus-fertőzöttsége. Fotó: Pixabay Remek hír, hogy az eredmények alapján elmondható, a vizsgált településeken a szennyvizekben mért vírus koncentrációja mindenhol egyaránt alacsony. A mérési eredmények Budapest, Paks és Szekszárd tekintetében stagnáló tendenciát mutatnak. Ennek alapján a megbetegedések számában a következő 1-2 hétben jelentős emelkedés nem várható, bár Szolnokon a tendencia a beérkezett minták számából adódóan egyelőre még nem értékelhető. Az eredmények Budapest lakosságára nézve reprezentatívak, ugyanis a főváros szinte teljes területének szennyvize a három vizsgált szennyvíztelepre érkezik. Fontos hangsúlyozni, hogy a fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírusörökítő anyagának jelenlétét vizsgálják, annak érdekében, hogy az eredmények ismeretében célzott, pontosabb hatósági intézkedések történhessenek. A szennyvízből kimutatható víruskoncentráció alkalmas arra, hogy az előttünk álló egy-két hétre előrejelzést adjon a várható új esetekkel kapcsolatban, erről többször is beszélt dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operativ törzs sajtótájékoztatóin.



