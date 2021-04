Palkovics László interjúban tisztázta volna a Fudan építésének ügyét, de csak a kérdőjelek sokasodtak meg tőle

Interjút adott az indexnek Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője, aki nemrég vette át Fürjes Balázstól a Budapest Diákváros projekt és a Fudan Egyetem építésének koordinálása feladatát. Az interjú fókusza így a Fudan egyetem ügyén volt. A miniszter arról beszélt, nem érti, miért problémázik Karácsony Gergely főpolgármester az egyetem építésének tervein, mert a Fudan kampusza szerinte nem a Diákváros kollégiumoknak szánt területén épülne meg. Azt mondta, a Fudan a Budapest Diákváros területéből

"Nem vesz el semennyit, elmondom, miért. Mivel 2017-ben eldőlt, hogy nem rendezünk olimpiát, így olimpiai falura sem lesz szükség, megszületett a döntés, hogy annak a tervezett dél-pesti területén, a Corvinus, az ELTE TTK és a BME közelében épüljön fel az egyetemi diákváros. A tervek szerint a földcsík déli része a kollégiumoké, ez a terv nem változott, középen áll a vásárcsarnok, ennek a tervpályázata jövő héten zárul, a terület harmadik, északi része egyetemi, intézményi övezet, itt épülne a Fudan, a negyedik földdarab pedig a Soroksári út Pest felé eső oldala, ide terveink szerint cégek érkezhetnek, kutatóintézetek épülhetnek. Nem értjük, ki és miért állítja, hogy kiszorul a diákváros a területről."

A most leglényegesebb részt félkövérrel kiemeltük, tehát, hogy a tervek szerint alapból Délen lennének a kollégiumok, Északon pedig a Fudan kampusza. Ez azért fontos, mert Balogh Samu várostervező, Karácsony Gergely kabinetfőnöke néhány hete megosztotta a kormány úgynevezett mestertervét a budapesti Déli Városkapu diákvárossá fejlesztéséről, mely szerint a kollégiumok pont, hogy Északon lennének, pont a Fudannak most kiszemelt területen.

A FUDAN EGYETEM ELHELYEZÉSE A DIÁKVÁROSBAN EGY ÚJABB BLÖFF Idén januárban kaptuk meg a kormánytól a Déli Városkapura... Posted by Balogh Samu on Thursday, 15 April 2021

Ez alapján Palkovics vagy tévesen tájékoztat, vagy azóta született egy újabb kormányzati mesterterv, melyben Délre mozgatták a kollégiumokat, és benyomták a helyére a Fudan-kampuszt. Ha az utóbbi a helyes megfejtés, akkor úgy valóban nem hazugság, hogy, mint mondja, "ez a terv nem változott."

Karácsony Gergely egyébként április közepén szólalt fel először látványosan a Fudan ellen. A Népszava akkor azt írta, hogy a kormány egyszerűen törölte a Nagyvásártelep rekonstrukcióját is tartalmazó Diákváros fejlesztési programot annak érdekében, hogy a területen a kínai Fudan egyetem építhesse campusát saját elképzelései szerint. Erre Karácsony azt mondta az RTL Híradónak, hogy amennyiben nem épül meg a Ferencvárosba tervezett Diákváros, kész lemondani a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését. Erre Gulyás Gergely miniszter azzal reagált, hogy Diákváros is lesz és Fudan egyetem is, úgyhogy nem érti, min problémázik Karácsony.

Palkovics a mostani interjújában szintén ezt a stratégiát követte, ő azt mondta most, hogy "történt egy félreértés, próbálom kideríteni, Karácsony Gergely főpolgármester úr milyen anyagot kaphatott meg" az építési tervekről. A fent bemutatottak alapján talán nem tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy Karácsony is a Balogh Samu által posztolt tervet látta.

Balogh egy későbbi Facebook-posztban (majd egy az indexen megjelent véleménycikkében) arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fudan komplexuma a kormány tervei szerint a Csepel-sziget északi csücskébe, 100 hektárosra tervezett közpark területéből is lecsípne. A Facebbok-poszt meg is mutatja, hogyan:

A DIÁKVÁROS ÉS A CSEPELI KÖZPARK TERÜLETÉT IS CSÖKKENTENÉ A FUDAN EGYETEM Csütörtökön bemutatta a kormány azt a... Posted by Balogh Samu on Saturday, 17 April 2021

Mint a poszt szövegében írja, "A Fővárosi Közgyűlés csak azzal a feltétellel támogatta a Déli Városkapu program megvalósítását, hogy annak része lesz a teljesértékű Diákváros, valamint annak keretében megvalósul a Budapesti Nagyerdő program első fázisaként 100 hektár minőségi zöldfelület." Ezeket a terveket egyébként még akkor mutatták be, amikor még Fürjes Balázs felelt a Diákváros és a Fudan projektek koordinálásáért.

Az új projektfelelős, Palkovics az index kérdésére, hogy mekkora rész marad meg ebből a 100 hektárosra tervezett közparkból, arról beszélt, hogy az a terület "a másik oldalon van, Csepelen, ahol a park és sportpályák is fognak épülni", és hogy "a közparkba sem fog belógni a Fudan campusa."

Nem világos, hogy itt mire gondolt a miniszter, mert a fentebb is látható koncepció szerint a Fudannak azon a területen is lesznek létesítményei, melyet a fővárosi vezetés a közparknak szánt volna, tehát nem tudja nem csökkenteni a közpark területét a majdani kínai egyetem. A rejtélyt talán az oldhatja fel, hogy a Balogh által bekeretezett észak-csepeli kockák azok a majdani sportpályák, melyekről Palkovics beszél - csak Balogh szerint azok a Fudan-kampusz részei, Palkovics szerint meg nem.

Az interjú további részében Palkovics azt mondja, hogy a Fudan építésének ügye járt a Budapesti Közfejlesztések Tanácsa előtt is, és a kormány Karácsonyt is meghívta arra az ülésre, ahol szó volt a Fudanról. Azt viszont nem fejtette ki, hogy mikor volt ez az ülés, és hogy ott a Balogh által megosztott koncepciót tárgyalták-e vagy azt, amely szerint a kollégiumok már Délre kerülnének, Északra pedig a Fudan.

Arról is szó esett, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester helyi népszavazásra készül az egyetem ügyében, mivel az építési terület egy része a kerületé. Az index kérdésére, hogy ha a IX. kerületiek elvetik az építkezést, eláll-e tőle a kormány, Palkovics azt mondta, "ha a kerület úgy dönt, hogy nem adja el a telkét, akkor újra kell terveznünk."