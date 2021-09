Pandémia, klímaváltozás, uniós fejlesztések - ezek most a legfontosabb témák a magyar közgazdászok szerint

Hét plenáris előadás, négy élőben közvetített kerekasztal-beszélgetés, 21 előre rögzített, tematikus szekció és összesen 132 előadó – számokban így néz majd ki az 59. Közgazdász-vándorgyűlés, amely a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy György; a Világbank volt vezető közgazdásza, Kaushik Basu, Domokos László ÁSZ-elnök és Ürge-Vorsatz Diána egyetemi tanár, klímakutató előadásával két hét múlva, szeptember 23-án veszi kezdetét.

Az idei tanácskozás plenáris előadói között – Matolcsy György, Kaushik Basu, Domokos László és Ürge-Vorsatz Diána mellett – ott lesz Varga Mihály pénzügyminiszter, Rékasi Tibor, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatója és Halmai Péter Széchenyi-díjas akadémikus is.

A konferencia témái között természetesen idén is meghatározó a koronavírus-járvány hatása a gazdaságra és a pandémia utáni időszak kilátásai a versenyképességben, a makrogazdaságban, a vállalkozásoknál, a munkaerő-piacon, valamint a pénz- és tőkepiacokon. Emellett nagy hangsúlyt kap a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a 2021–27-es uniós fejlesztési időszak tervezése is az előadások és a kerekasztal-beszél­getések során. A konferencia egyik legfontosabb panelje pedig az európai uniós szekció lesz, amelyben öt közép-európai ország – a V4-ek és Horvátország – jegybanki alelnökei vitatják meg az euró bevezetésének kihívásait és az önálló monetáris politika meglétének vagy feladásának dilemmáit. Emellett ugyancsak nagy érdeklődésre tarthat számot idén is a már hagyományos Bankvezérek kerekasztala.

Az egyik az előre rögzített kerekasztal-beszélgetések közül - a képen Ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. vezérigazgatója; Vajda Attila, a Vajda Papír Kft. alapító-tulajdonosa, ügyvezető igazgatója és Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója. Fotó: az MKT Facebook-oldala Az egyik az előre rögzített kerekasztal-beszélgetések közül - a képen Ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. vezérigazgatója; Vajda Attila, a Vajda Papír Kft. alapító-tulajdonosa, ügyvezető igazgatója és Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója. Fotó: az MKT Facebook-oldala

Az 59. Közgazdász-vándorgyűlés tematikus szekcióit 2021. augusztus 26. és szeptember 16. között rögzíti a Magyar Közgazdasági Társaság. A szekciók videófelvételei 2021. szeptember 23-án 10 órától lesznek szabadon megtekinthetők a konferencia honlapján.

A plenáris előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket szeptember 23-án és 24-én élőben követhetik majd figyelemmel az érdeklődők a tanácskozás honlapján, valamint a rendezvény Facebook-oldalán és az MKT YouTube-csatornáján.

Az 59. Közgazdász-vándorgyűlés részletes programja megtalálható a tanácskozás honlapján.