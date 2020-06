Parlament előtt a Lex Benedek, így gondoskodnak az olimpiai bajnokok özvegyeiről

Benedek Tibor és özvegye, Epres Panni esetében a második módosítás a lényegesebb, mert a házaspárnak két kiskorú gyermeke van, a javaslattevők vélhetően erre tekintettel is fogalmazták meg módosításukat.

A javaslat értelmében a már megállapított járadékokat is az új szabályokhoz kell majd igazítani. A közös háztartásban élés elvárt időtartamának csökkentése miatt megnyíló jogosultság esetében az érintettnek kell kérelmet benyújtania a járadék megállapításához.

Csütörtök hajnalban hunyt el a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor vízilabdázó, aki sportágának kiemelkedő alakja volt. Játékosként és emberként is a legnagyobb tisztelet övezte, övezi.

