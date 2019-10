Pécsen fejleszt a thyssenkrupp

A kormányzati támogatással, 17,4 milliárd forintból megvalósuló beruházást elindító jelképes kapavágás előtt a miniszter azt mondta: a fejlesztés jól mutatja a magyar gazdaság egyértelmű sikerét, a nagyvállalatok Magyarország irányába megmutatkozó folyamatosan növekvő bizalmát. Mint mondta, a magyar gazdaság mindezeknek is köszönhetően négyszer magasabb bővülést produkál, mint amekkora az európai uniós átlag. A jó eredményeket az is segíti, tette hozzá, hogy Magyarországra az elmúlt években magas technológiai szintet képviselő, magas termelékenységgel együtt járó beruházások érkeztek. A thyssenkrupp zöldmezős beruházással, a magyar kormány 5,57 milliárd forintos támogatásával megvalósuló üzemében nagyhatékonyságú vezérműtengely - és elektromotor alkatrészeket állítanak majd elő. A mintegy 200 új közvetlen munkahelyet teremtő épület már jövőre elkészül, és várhatóan a sorozatgyártás is elindul 2020-ban, 2022-ben pedig már teljes kapacitással termelhet a létesítmény.



Kereskedjen az mfor trader rendszerével!

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!