Pegasus-ügy: egy szuszra rengeteg kérdést megválaszolt Pintér Sándor, de a válaszban nincs köszönet

Többször is volt már arra példa, hogy beszámoltunk a parlamenti írásban feltett kérdésekről és válaszokról, és rendre a válaszokon volt az elkészült cikkek hangsúlya. Most azonban teljes más szerkezetű cikket vagyunk kénytelenek írni.

Nagyjából két hete robbant idehaza is a nemzetközi oknyomozó riporterek által készített anyag, mely szerint az izraeli kémszoftverrel ellenzéki politikusokat, oknyomózó újságírókat és NER-ellenség vállalkozókat vettek célba.

A magyar kormány botrányra adott válasza és reakciója aligha nevezhető komolynak vagy épp egzaktnak, hiába próbál az ellenzék és az újságírók is válaszokat kapni. A kérdezés egyik módja a parlamenti képviselők körében az írásban feltett kérdés, melyre a megszólított személynek 15 napja van válaszolni. Ezzel az eszközzel élt az MSZP-s Mesterházy Attila, a DK-s Vadai Ágnes és a független Szél Bernadett is, amikor több irományra szétosztva a miniszterelnöktől szerettek volna információkat megtudni. Pontosabban az alábbi kérdésekre várták a választ. (szerk.: ha az egyes kérdések között némi átfedés lenne az azért van, mert több irományban több kérdést is benyújtottak Orbán Viktorhoz.)

Mesterházy Attila (MSZP):

A kormány miért gondolja úgy, hogy szüksége van egy ilyen kémprogramra?

Melyik szervezet fogja használni ezt a szoftvert, melyik miniszter felügyelete alá tartozik?

Tervezik-e Magyarországon is bevetni az eszközt, akár politikusok, civilek, újságírók és gazdasági szereplők megfigyelésére?

Mikor vették és pontosan mennyibe került a megfigyelőprogram?

Használatban van-e már a kémszoftver?

A magyar kormány megvásárolta-e az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját?

Kinek az utasítása alapján indították a megfigyeléseket? Ki döntött arról, hogy mely személy kerüljön fel a megfigyelési listára? Milyen kritériumok alapján választottak célpontokat?

Mennyit költöttek a megfigyelésre és a szoftverre közpénzből? Mióta használják ezt a kémszoftvert? Melyik nemzetbiztonsági szerv vett részt ezen akcióban: a célszemélyek kijelölésében és a beérkező adatok feldolgozásában?

Kihez kerültek a megfigyelés során keletkezett információk és adatok?

Készültek-e jelentések a megfigyelésékről? Ki kapta meg azokat?

Orbán Viktort ezúttal írásban kérdezték. Volna. (Fotó: MTI) Orbán Viktort ezúttal írásban kérdezték. Volna. (Fotó: MTI)

Vadai Ágnes (DK):

Vásároltak-e ilyen szoftvert? Ha igen:

Mennyiért?

Ki működteti?

Mire kívánják használni?

Alkalmazták-e már?

Név szerint kik ellen?

Milyen gyanú alapján?

Rendelkeztek-e az alkalmazáshoz bírói fölhatalmazással?

Hány embert hallgatott le és figyelt meg a kormány az izraeli kémszoftverrel?

Mely magyar újságírók és ellenzéki politikusok voltak ezek név szerint, túl azokon, akikről ez már kiderült?

Ki adott utasítást ezekre a megfigyelésekre?

Mely állami szerveket használták erre az akcióra?

Ki fog ezek után lemondani, és mikor?

Szél Bernadett (független):

Az izraeli kormánnyal zajlott korábbi tárgyalásokon napirenden volt a kémszoftver megvásárlásának ügye?

A NSO izraeli kibercég szerint kizárólag kormányok és állami szervek az ügyfeleik. Ki és mikor döntött az NSO nevű izraeli cég Pegasus elnevezésű kémprogramjának megvásárlásáról, és kik vettek részt a tranzakcióban? Mennyibe került a szoftver?

Ki, mikor és milyen indokkal adott engedélyt magyar újságírók, üzletemberek, ügyvédek, ellenzéki politikusok megfigyelésére?

Ki és milyen szempontok szerint választotta ki a megfigyelési célszemélyeket, és milyen jogszabályi hivatkozás alapján került sor a nem bűnüldözési és -megelőzési célú megfigyelésekre, lehallgatásokra?

Mely nemzetbiztonsági/titkosszolgálati szerv és milyen időtartamban bonyolította a megfigyeléseket? Kik és mire használták, illetve hol tárolták a megszerzett információkat?

Most is használják a Pegasust állami és kormányzati szervek? Zajlanak jelenleg megfigyelések ezzel a kémprogrammal újságírók, vállalkozók, politikusok ellen?

Indul-e vizsgálat annak megállapítására, jogszerűek voltak-e a megfigyelések?

Bár a kérdések címzettje Orbán Viktor miniszterelnök volt, nem ő válaszolt, hanem a belügyminiszter, Pintér Sándor.

A válasz minden esetben kellően "informatív" volt. Idézzük:

"Magyarország demokratikus jogállam, s mint ilyen, minden személy esetében a hatályos jogszabályok megfelelően járt el és jár el. Ennek megfelelően Magyarországon a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított állami szerveket kormányzati és kormányzattól független intézmények rendszeresen ellenőrzik.

2010. május 29. óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok illegális megfigyelést nem folytattak és jelenleg sem folytatnak. Mindezt a lefolytatott ellenőrzések eredményei is alátámasztják."

Hogy ezt melyik kérdésre és kinek válaszolta Pintér Sándor?