Pluszpénz néhány vidéki városnak - ezekről döntött a kormány

Megjelent a 74. Magyar Közlöny , amelyben agrárpolitikai kérdések mellett önkormányzati források átcsoportosításáról is határozatot hozott a kormány.

A debreceni gazdasági övezet kialakításának kapcsán is határozott a kormány, így az eddigi „összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósítására” adott támogatás kiegészül további 698 719 659 forinttal. A KÖZMŰ-3 névre keresztelt projekt finanszírozására adott összeg egyszeri, nem visszatérítendő támogatás a kormányhatározat szerint.

Pluszpénzt kapnak a debreceni infrastruktúra-fejlesztések is

371 245 000 forintos támogatást kap az a Szikszó is az iparterület infrastrukturális fejlesztésére, ahol a HELL cégcsoport folyamatban lévő beruházását nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány.

Ennek alapján 1,181 milliárd forintot szerveznek át a „helyi önkormányzatok működésű célú kiegészítő támogatásainak” terhére, így pénz jut majd Ács önkormányzati adósságainak rendezésére és Pócspetri általános iskolájának tetőszerkezetének felújítására is.

