Pórul járt dolgozók, eltengődő nyugdíjasok - A hét videója

A koronavírus-járvány tomboló harmadik hulláma sajnos rekordot rekordra halmoz, ami a napi fertőzött-adatokat, elhunytak számát és a kórházi kezelésre szoruló betegekét illeti. A napi adatok mellett érkezett a héten egy másik, nem kevésbé fontos, ám talán valamivel kevesebb figyelmet kapó makrogazdasági adat is.

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a februári fogyasztói árindexet, mely alapján előző év azonos időszakához képest 3,1 százalékkal drágult az élet.

Az élelmiszerek ára összességében 3,4 százalékkal lett magasabb februárban az előző év azonos időszakához képest. A többi élelmiszer közül a cukorért 9,9, a munkahelyi étkezésért 8, a cukorkáért és a mézért 7,5, a lisztért 7,1 kellett többet fizetni az előző hónapban, mint 2020 februárjában, míg az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) ára 5,8 százalékkal emelkedett.

A húsáruk viszont olcsóbbak lettek, a sertés 7,3, a baromfi 0,6 százalékkal.

A nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számolt drágulás mértéke pedig 3,2 százalékos volt.

Az adatokat hagyományosan több szempont mentén is feldolgozza szerkesztőségünk – sőt előremutató felmérést is végez a Privátbankár az Árkosár-felmérésével -, és nem volt ez most sem másként. Ezúttal azonban nemcsak az első két hónap egészére számoltunk évesített nyugdíjasinflációt, melynek mértéke 3,05 százalék volt, de a bérből és fizetésből élők esetében is bemutattuk a friss adat jelentőségét és hatását. Ez utóbbi már egyáltalán nem járt szívderítő eredményekkel, természetesen felvázoljuk az ennek hátterében meghúzódó indokot is.

Noha egyelőre a 3,1 százalékos infláció az elfogadott, tolerált tartományban mozog, a következő hónapok egyáltalán nem kecsegtetnek túl sok jóval. A héten több olyan hír, információ is napvilágot látott, ami az árak további emelkedését vetítik előre a következő hónapokban.