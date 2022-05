Putyin a háborúra költ, nem az orosz hotelekre és éttermekre

Az Ukrajna elleni háború elhúzódása nyilvánvalóan megterheli az orosz költségvetést, Putyin kénytelen még többet költeni a hadsereg ellátására és az utánpótlásra. Közben több szektort nagyon erősen érintenek a szankciók. Az egyik ilyen a turizmus-vendéglátás, hiszen kitiltották az oroszokat Európából, Észak-Amerikából és több ázsiai országból is. A járvány után tavaly ugyan javulás indult, de a háború megakasztotta a fellendülést és sok cég került bajba.

Sri Lankán még mindig örülnek az orosz turistáknak. Fotó: depositphotos.com Sri Lankán még mindig örülnek az orosz turistáknak. Fotó: depositphotos.com

Az orosz kormány az elmúlt pár hétben csaknem 30 milliárd rubelt adott a turisztikai cégeknek a szankciók sújtotta ágazat megsegítésére. De ezzel vélhetően be is fejeződik a nagyarányú támogatás, legalábbis az Állami Duma már ellenzi a további, jelentős pénzpumpát. Az elmúlt három évben 7 milliárdról most áprilisra 75 milliárd rubelre nőtt az összesen odaadott összeg.

Dmitrij Csernyisenko miniszterelnök-helyettes a héten megerősítette: hamarosan újabb 2 milliárd rubellel segítik a cégeket, ezen kívül 4 milliárd rubelt különítettek el a modulokból gyorsan felépíthető szállodák kivitelezésére, így idén 2500 szobában mintegy 100 ezren üdülhetnek ilyen szállásokon, az intézkedés nyomán több közép-oroszországi régióban is javuló turisztikai számokat várnak.

A Duma szakbizottsága ugyanakkor nem ért egyet azzal, hogy az utazási irodák további halasztást kapjanak az utasokkal szembeni tartozásaik kifizetésére. A háború kezdete után pár nappal sorra mondták le a már befizetett, de március-áprilisra vonatkozó útjaikat az oroszok, mert kiderült, hogy nem tudnak elutazni. Voltak a járvány miatti tartozások is, a kettő együtt már 40 milliárd rubelre hízott. A cégek körülbelül egymillió orosz állampolgárnak tartoznak.

A törökökkel sikerült megegyezni Hamarosan növekedni fog az orosz és török légitársaságok által Törökországba szállított orosz turisták száma, ebben állapodott meg a két fél a héten. Júliusig heti 450-nel növelik a charter járatok számát. Tavaly 4,7 millió orosz látogatott az ázsiai országba. Idén viszont a külföldi repülős utak jelentős részét le kellett mondani a szankciók miatt, így az utazási irodáknak 490 milliárd rubeles tartozása lett az utasokkal szemben. A fő török légi cégnek számító Turkish Airlines május elején nagy járatsűrítést jelentett be, de mivel nem tudta időben egyeztetni ezt az orosz hatóságokkal, így végül nem tudta végrehajtani ezt a tervet.

A tartozások kifizetésének határidejét először 2021 végében szabták meg, majd kitolták 2022 végéig a 2020 március 31. előtt befizetett utak esetében. De csak azokra az országokra érvényes ez, amelyek még mindig zárva vannak az oroszok előtt, vagyis Európára és több délkelet-ázsiai országra.

A hatalmas országban igen jelentős a belföldi turizmus is, ez is sokat szenvedett a járvány miatt. Az idei áprilisi összefoglaló szerint azonban 2021-ben sikerült visszaépíteni a forgalom 90 százalékát, ez másfélszer akkora, mint a járvány első évében, 2020-ban volt. Az ágazat mintegy 2,3 millió embert foglalkoztat, túlnyomó többségük megőrizhette munkahelyét, de a szankciók nyomán nyilvánvalóan százezrek kerültek nehéz helyzetbe.

Az állami Roszturizm szervezet, tulajdonképpen a szektor fő irányítója különféle programot indított a talpra állás érdekében. Például a már említett gyorsított szállásépítést és nyitott az Oroszországgal határos közép-ázsiai és kaukázusi országok felé, hogy valamelyest ellensúlyozza a szankciókat.

Egyelőre nincsenek összefoglaló adatok arról, hogy ez a nyitás mit hozott az érintett országoknak egyenként, de például Grúzia biztos jól járt: a január-áprilisi időszakban 2021 azonos hónapjaihoz képest ötször akkora bevételt értek el az ottani turisztikai cégek, ez 581 millió dollár volt. A beutazók többsége orosz volt. Ha nem is ilyen ütemben, de biztosan nőtt a Kazahsztánba, Örményországba és a közép-ázsiai volt szovjet köztársaságokba irányuló orosz turizmus is. Jó hír az oroszoknak, hogy Sri Lanka a héten közölte: nem vesz részt semmilyen szankcióban, így az orosz turistákat továbbra is fogadja.

Magán pénzt is remélnek Rövid távon tehát nem fog jelentős pénz áramolni az ágazatba, de létezik egy 2030-ig szóló fejlesztési terv, az 566 milliárd rubelt tartalmaz. Ezen kívül szeretnének bevonni mintegy 2 ezer milliárd rubelnyi magántőkét is. Ingatlanfejlesztéseket és új szolgáltatások megjelenését remélik a magánszektor részéről.

A Roszturizm úgy döntött, hogy a nyáron ingyenes kirándulásokat szervez iskolásoknak abban a körzetben, ahol élnek és a körzettel szomszédos más körzetekbe is. Az első szakaszban 18 oroszországi körzet 100 ezer diákja vehet részt ilyen, pár napos úton. Idén 500 ezer, jövőre már évente 1,5 milliárd rubelt szánnak erre a programra az Interfax hírügynökség szerint. Évente 200-300 ezer gyerek is részesülhet ebben a kedvezményben.