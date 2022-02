Putyin felpörgette az információs háborút is Ukrajna körül

Ha lehet, még átfogóbb információs offenzívát indított Oroszország annak érdekében, hogy megdolgozza az ukrajnai közvéleményt és a külvilágot. Az orosz tévéket már régóta lehet egész Ukrajnában nézni, ott természetesen nem elfogulatlanul számolnak be az eseményekről, illetve összemosnak történéseket. A tévékben, a rádiókban és az online felületeken az alap hírek mellett az orosz közösségi médiából is idéznek, ahol nem meglepő módon a Putyin lépéseit támogatók vannak többségben és a „megvédjük honfitársainkat” szlogenek is előkerültek.

A Rosszija24 hírtévé egyik tudósítása a terrorakciókról (fotó: mfor.hu) A Rosszija24 hírtévé egyik tudósítása a terrorakciókról (fotó: mfor.hu)

Az állami propagandagépezet minden egysége történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az állami Duma formálisan is elismerte a két szakadár ukrajnai területet önálló államként. Leonyid Kalasnyikov (!), a volt szovjet tagállamokkal foglalkozó parlamenti bizottság elnöke a Rosszija24 hírtévében a 10 évre kötött barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezményeket méltatta. Nem hangzott el, de tudható: az, hogy 10 évre szólnak a dokumentumok jogalapot adhat arra, hogy a máris benyomult orosz csapatok legalább egy évtizedig a két kelet-ukrajnai képződmény területén maradhassanak.

Az orosz elektronikus és írott sajtóban folyamatosan különféle terrorakciókról, diverzáns cselekményekről számolnak be a donyecki térségből. A tudósításokban nem független csoportokról, bűnözőkről, hanem az ukrán hadsereg akcióiról beszélnek. A képsorok felrobbantott autókat, betört ablaküvegeket mutatnak kisebb falvakban, állítólag egy kisebb gázvezeték is megsérült az egyik falu mellett. Senki sem ellenőrizheti ezeket a híreket, közben az ukrán kormány cáfolta, hogy reguláris ukrán erők bármilyen katonai akciót elkövettek volna.

Egy másik hétfő éjjeli tudósítás szerint Donyeckben nyolc év óta először nagyobb tűzijátékkal ünnepelték meg a Hadsereg Napját, február 23-át, ami a szovjet időkből átmentett nagy ünnep egész Oroszországban. Most a kijárási tilalom ellenére nagy orosz zászlókkal felvonult egy hosszú autós konvoj, a járművekből diadalittasan kiabáló utasok a két szakadár terület moszkvai elismerését is éltették.

Gyorshírben számoltak be kedd reggel, hogy a távol-keleti Habarovszk körzetének vezetősége úgy döntött: bárkit szívesen látnak, aki Kelet-Ukrajnából oroszként menekülne. Ugyancsak reggel jelentették, hogy Voronyezsből pszichológusokat küldenek a térségbe, akiknek az ijedt gyermekeket kell majd megnyugtatni Donyeckben és környékén.

Közben a Krímben a helyi tévében katonai tárgyú dokumentumfilmeket vetítenek. A mai műsoron a koreai háborúról szóló sorozat is ment délelőtt, abban az amerikaiak „kíméletlen” előretöréséről volt szó.

