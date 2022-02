Putyin nyolc éve gyúrogatja a tésztáját, itt az idő, hogy kisüsse

– Kárpátalján még nincs ok az aggodalomra – mondja Kaszó Lajos ungvári zenetanár, aki évek óta Sárospatakon dolgozik, így gyakorlatilag kétlaki életet él. Azt azonban rögtön hozzáteszi, ez nem jelenti azt, hogy egy hét múlva is ugyanezt fogja gondolni.

Kárpátalja nyugodt

– A hét végén a családomnál voltam Ungváron, akkor még semmi jele nem volt annak, hogy az orosz hadsereg bevonul Kelet-Ukrajnába. Azt viszont sejteni lehetett, nem sokáig marad ez így. Állandóan figyeltük a híreket. Hétfőn még úgy indultam el Ungvárról, hogy keleten a helyzet lényegében változatlan, Magyarországra már úgy érkeztem meg, hogy Putyin elindította a seregeit, hogy megvédje azt a területet. Legalábbis az orosz propaganda ezt szajkózza. A cári korszakban valóban Oroszországhoz tartozott a donyeci medence, de a Szovjetunió felbomlása után már nem volt orosz felségterület. Ahogy érzem, Putyinnak pont ez fáj. Nemrégiben láttam egy interjút, ahol egy orosz tábornok azt mondta, ha Putyin megszállja Kelet-Ukrajnát, akkor az elnök eddigi regnálása legnagyobb hibáját követi el. Ez számomra azt üzeni, az orosz legfelsőbb katonai vezetésben sem támogatja mindenki Vlagyimir Putyint. Viszont azt is tudni lehet, ha Putyin egyszer elhatároz valamit, azt véghez is viszi. Nyolc éve gyúrogatja ezt a tésztát, most látta elérkezettnek az időt, hogy ki is süsse.

Kaszó Lajos azt is elmondta, úgy tervezi, a hét végén szokás szerint hazalátogat.

– Messze vagyunk Donyecktől és Luhanszktól, ha az oroszok ott megállnak, akkor semmi ok a nyugtalanságra – teszi hozzá a zenetanár. – Ungvár utcáin ugyanolyan az élet, mint pár hónappal korábban. Bár azt is hallottam, amikor az orosz elnök azt mondta, Kijev is az övé. Most még nem menekülnek az emberek az ukrán fővárosból, de ki tudja, mi lesz a helyzet pár nap múlva. Minden lehetőségre fel kell nekünk is készülni. Ha forrósodik a levegő és elindulnak az orosz tankok nyugat felé, akkor áthozom a feleségemet Magyarországra.

Várható volt

Az ukrán határ szomszédságában lévő Beregsurány utcáin kedden délelőtt csendes hétköznapi volt a forgalom.

– Nemrég jártam a boltban, amíg vásároltam, egy autó sem ment el a főutcán – mondja Herka István polgármester. – Nagyon messze vagyunk onnan, ahol ropognak a fegyverek. Persze figyeljük a híreket, de azt kell mondanom, tulajdonképpen várható volt az orosz bevonulás, inkább csak az volt a kérdés, hogy mikor. A kárpátaljai oldalon nem aggódnak, bíznak abban, a konfliktus nem terjed át teljes Ukrajnára. Ezért nincs élénkebb forgalom a határon sem. Azt azonban nagyon sajnálom, hogy egyik fél sem fogja megúszni áldozatok nélkül. Kár minden egyes háborúban kioltott életért, sajnos sok család élete fog fájdalmas fordulatot venni. Ennek az ügynek nem lett volna szabad idáig eljutnia.

A fiatalok elindulhatnak

A legnagyobb forgalmat bonyolító magyar-ukrán határátkelőn, Záhonyban sem volt a megszokottnál nagyobb forgalom.

– Túl messze zajlanak tőlünk az események – mondja Helmeczi László, a város polgármestere. – 2014-ben is inkább csak a magyar állampolgársággal is rendelkező katonakorú fiatalok indultak útnak a behívó elől, mert akkor az volt a szabály, aki külföldön tartózkodott, mentesült a bevonulási kötelezettség alól. Azt gondolom, ha veszélyesebbé válik a helyzet, akkor emiatt indulhatnak útnak a fiatalok, de jelenleg ez még nem jellemző. Vélhetően az oroszok megelégednek a két terület megszállásával és a konfliktus semmilyen téren nem érinti majd Kárpátalját.

