Putyin után a magyar NER-sajtóra is lecsapott az Anonymus

Hétfő reggel a Telex híre szerint NER sajtóbirodalmához tartozó több médiatermék oldalán is a következő üzenetet olvashatták a látogatók:

„Ez a weboldal a kormányzati propagandamédia része! Elhoztuk az igazságot nektek! Propaganda helyett független sajtót! Nézd meg, hogyan ver át a propaganda média!”

A támadás érintette a Nemzeti Sport, a Metropol, a Figyelő, a Szabad Föld, a 888.hu, a Mandiner, valamint több megyei lap oldalát is, volt ahol szöveg helyett egyszerűen csak elérhetetlenné vált az oldal.

A Nemzeti Sport oldala ma reggel. Kép: Telex

A támadást minden bizonnyal az Oroszország ellen is az elmúlt hetekben több akciót végrehajtó Anonymus nemzetközi hekkercsoport hajtotta végre, ugyanis már vasárnap jelezték, hogy akcióra készülnek, mivel „a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök továbbra is a Kreml trójai falovaként viselkedik Európában”. Erre utal az is, hogy a meghekkelt oldalakra azt is kiírták:

„A wishről rendelt, anonymoust másoló arculatot hanyagoljátok, találjatok ki valami egyedit!”

A kormányhoz közeli médiában ugyanis többször egy magára Anonymusként hivatkozó, a hekkercsoport védjegyének számító maszkot viselő alak vezette fel az ellenzéki politikusokat célzó, sokszor bizonyítékokkal igen gyengén alátámasztott lejáratókampányokat.