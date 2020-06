Olcsón adják magyar NBI-es bajnoki címet - és a büdzsé fele még bizonytalan forrás is

Nagyon kiemelkedik a Fradi vagy a Fehérvár költségvetése a hazai labdarúgó-bajnokság mezőnyébmől, ám ez a régiós viszonylatban csak jobb esetben elég a középmezőnyhöz. Bár a 8-10 milliárd forintos büdzsé hazai szinten nagyon nagy, kimondhatjuk, hogy még mindig kevés ez a pénz.

Fotó: MTI Fotó: MTI

A labdarúgóklubok költségvetését nézve számos probléma felfedezhető, főleg, ha annak összetételét nézzük. Hiszen még ha a hagyományosan nagy szurkolói táborral és háttérrel rendelkező Ferencvárost is nézzük, még esetükben is a bevételek több mint a fele bizonytalan és finanszírozási kockázatokra utaló egyéb bevételből származik. A piaci bevételek pedig kisebbségben vannak. Más kluboknál pedig még ennél is rosszabb ez az arány. Hogy erre mi jelenthetne megoldást és miből, hogyan költekeznek a magyar NBI-es klubok, ez mire elég nemzetközi szinten, és miért kevés a Fradi 10 milliárdos büdzséje, erről a témában hétfő reggel megjelent cikkünk társszerzője, Székely Sarolta beszélgetett a Trend FM Sportérték című műsorában.

A beszélgetést itt hallgathatja meg: