Részleges nyitás az iskolákban - Maruzsa Zoltán elárult néhány részletet

Maruzsa Zoltán ismertette az oktatási nyitás forgatókönyvét – a köznevelési államtitkár azt mondta, hogy elérkezett az idő arra, hogy április 19-től az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatában is visszaálljanak a jelenléti oktatásra, míg az 5-12. évfolyamokon május 10-ig marad a digitális oktatás. Az óvodáktól az újranyitás kapcsán azt kérte, hogy ne legyenek összevont csoportok, akkor is oldják meg, hogy minden óvodással a saját nevelője foglalkozzon, ha csak a gyermekek felét-harmadát viszik be az intézményekbe.

Az óvodákban és az alsó tagozaton a korábbi rendszer szerint ismételten kötelező lesz a hőmérséklet-mérés, a fertőtlenítés és a távolságtartás – mondta, hozzátéve, hogyha egy szülő nem akarja óvodába és iskolába engedni a gyermekét, akkor az intézmény vezetője engedélyeztetheti a távolmaradást, ugyanakkor

az osztálytermi oktatást nem lehet közvetíteni az otthon maradók számára.

Azok a diákok, akik 250 óránál többet hiányoznak, nem osztályozhatóak, így osztályozó vizsgát kell tenniük az év végén – fogalmazott, kiemelve, hogy azzal nem teszünk jót a gyerekekkel, ha nem tanítunk nekik semmit, és nincsenek számon kérések.

580-an maszk nélkül

Gál Kristóf az ORFK szóvivője ezután ismertette a rendőri intézkedések adatait az elmúlt 24 órából:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 532,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 35,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 13 esetben intézkedtek a rendőrök.

A kijárási korlátozások megsértése miatt 150 személy ellen kellett fellépni.

Így alakultak a karanténszámok

Az elmúlt napon 7797 új házi karantént rendeltek el, így összesen 47 671-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. A karanténellenőrző alkalmazáson keresztül 3560-an kommunikálnak a hatósággal.

Galgóczi Ágnes: zajlik az oltási program

A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője elsőként elismételte a reggel óta már ismert koronavírus-statisztikákat, majd szólt arról, hogy Magyarországon továbbra is zajlik az oltási program, a regisztrált aktív korúak közel felét már beoltották, és az oltást még nem kapóknál bármelyik nap csöröghet a telefon. Az oltási programban nincs változás, a magyar hatóság elkötelezett a biztonságos és hatékony vakcinák mellett – tette hozzá.

Kérdések a mai tájékoztatón nem hangzottak el.