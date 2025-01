Retteghet Matolcsy György? Vészjósló bejelentést tett az ellenzéki párt

Amely így folytatódik: tehát zajlik a vagyonkimentés, az utolsó körös lopás, mielőtt Matolcsy György idén távozik az MNB elnöki székéből. De ne legyenek kétségeink: a Fidesz által kinevezett új jegybankelnök (Varga Mihály volt pénzügyminiszter – a szerk.) is folytatni fogja az államvagyon kilapátolását.

Luxusingatlanokat vásárolgatnak szerte Európában a Magyar Nemzeti Bank alapítványai, amelyek már évek óta költik a magyar emberek pénzét többek között drága műkincsekre is – írja a Demokratikus Koalíció (DK) a lapunknak elküldött közleményében.

