Robbantani fognak Veszprémben, hogy elkészüljön egy megaberuházás

A veszprémi városi önkormányzat közbeszerzést hirdetett arra, hogy megépüljön az úgynevezett digitális alagút. A tervezésre és a kivitelezésre egyszerre kell pályázni.

Veszprém városa és a vele társult települések régiós pályázata 2018 decemberében elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet, melyhez kapcsolódóan számos infrastruktúra-fejlesztést végeznek. Az egyik elem ez a bizonyos alagút. Néhány meghatározott ingatlanon építik ki, illetve meglévő vágatot fognak átalakítani és felújítani. Ugyancsak megépülnek a kapcsolódó - huzamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiségekkel rendelkező - be- és kijárati épületek.

Az ajánlatokat legkésőbb 2022. január 20-ig kell benyújtani. Az értékelésnél 70 százalékos súllyal szerepel majd az ár. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 5 000 000 forint. Az is feltétel, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 25 000 000 forint/káresemény és 50 000 000 forint/év összegű tervezői felelősségbiztosítással, amely az altervezői szolgáltatására is kiterjed, valamint ezen felül legalább 100 000 000 forint káreseményenkénti és 200 000 000 forint kárévenkénti kártérítési limitű, összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással.

A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amennyiben az aláírással nem lép hatályba, úgy a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

Nehéz megjósolni, hogy mekkora vállalási árak érkezhetnek, a kiírásban nem határoztak meg keretösszeget sem, csak az elvégzendő munkák fajtáit és műszaki paramétereit közölték, azok között van például nagyobb robbantás is. Az alagútépítés/felújítás speciális építőipari terület, általában többe kerül, mint a mélyépítés sok alága. Ezért is, továbbá a fenti biztosítási számokból kiindulva akár több milliárd forintos megbízásról is szó lehet.