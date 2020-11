Se támogatás, se segítség: cserben hagyta a legkisebbeket a kormány

Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesülete elnöke lapunknak elmondta: a legkisebb magán- és egyéb szálláshelyek szoftverei technikailag nem is alkalmasak a foglalások előzetes felvitelére, így ők semmilyen támogatást nem remélhetnek. Ellenben a nagyobb szállodaláncok akár százmillió forintos támogatást is kaphatnak.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A halasztást csak akkor kérjük, ha a kereskedelmet is érintő további szigorítások lesznek. Ha a plázák bezárnak, akkor fizikailag nem lehetséges a termilálok beszerelése. Ha a karácsonyi időszakra enyhítés lesz, akkor viszont mindenki eleget tud tenni az előírásnak, hiszen nem egy bonyolult dologról van szó

A kereskedők esetében lapunk is megírta, hogy a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) kezdeményezni fogja az elektronikus fizetésre vonatkozó január elsejei határidő módosítását, amennyiben a plázák és a kisebb boltok korlátozott nyitva tartásra vagy bezárásra kényszerülnének.

Kiderült, hogy a vendégek adatait nem kézzel kell felvenni a bemutatott iratokból, hanem digitálisan. Eddig is léteztek már olyan szkennerek, amelyek képesek beolvasni az útlevelek és igazolványok adatait, de januártól kötelező a használatuk. Tehát a szálláshelyek munkatársai szálláshely-kezelő szoftver segítségével biztosítják az adatszolgáltatást, a program pedig a kötelező adattovábbítást okmányolvasón keresztül teljesíti.

- mondta lapunknak Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesülete elnöke. Ráadásul egy okmányolvasó ára akár a 250 ezer forintot is elérheti, amit pályázati lehetőség, támogatás nélkül nem mindenki engedhet meg magának. A szállásadóknak egy augusztusi kormányrendelet írta elő az új kötelezettséget, amiről korábban nem volt szó.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!