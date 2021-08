Sikerült: az EU felnőtt lakosságának 70 százalékát teljesen beoltották koronavírus ellen

Augusztus utolsó napjára mérföldkőhöz érkezett az Európai Unió koronavírus elleni oltási programja: a felnőtt lakosság 70 százalékát sikerült teljesen immunizálni a betegség ellen. Ezt Ursula von der Leyen jelentette be Twitteren:

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv