10 év az állami bőségszaru alatt: mi lett az NBI-ből?

Mivé lesz a focibajnokság, ha immár tíz éve egy labdarúgásért rajongó miniszterelnök van hatalmon?

Adja magát a kérdés annak ismeretében, hogy az elmúlt évtizedben a lehetséges állami pénzpumpa számtalan formáját alkalmazta az Orbán-kormány. Kezdve a közvetlen költségvetési támogatásoktól az újonnan bevezetett TAO-rendszeren át egészen a sportolókat, focistákat vagy épp klubokat érintő adókönnyítésekig. Hogy ennek mi lett az eredménye azt hosszan lehetne ecsetelni, azoknak számtalan leágazásával együtt. Hogy ezek egybecsengenek-e a közel 10 évvel ezelőtt megfogalmazott célokkal, az már más kérdés és valljuk be, nehezen is értelmezhető.

A fociban elérendő célokat illetően ugyanis az az abszurd helyzet alakult ki, hogy mindig a rögzített célok igazodtak a realitásokhoz, nem pedig a valóságra alapozva tűztek ki elérhető, reális célokat. Persze, még így is akadnak gyakorlatilag elérhetetlen célkitűzések. Annak ellenére ugyanis, hogy a TAO-támogatás dedikáltan az utánpótlás-nevelést volt hivatott támogatni, s annak ellenére, hogy fiatal-kvótát vezettek be, sőt a külföldi játékosok mellőzését is preferálta a szövetség, a klubok ezekben az intézkedésekben nem voltak partnerek. De hisz miért is tették volna, hiszen az elmúlt 10 évben az NBI mezőnye mellett a klubok tulajdonosi háttere is teljesen átalakult. Ennek eredményeként ma már két kivétellel (Újpest és a most feljutott Gyirmót) minden NBI-ben induló csapat NER-lovag vagy kormányközeli személy tulajdonában van.

És bár a sportágba ölt milliárdok ellenére a hátország - az utánpótlás-nevelés vagy a megfelelői szakmai háttér - meglehetősen gyenge lábakon áll a mai napig, a látványos sikerek (EL-ben és BL-ben induló csapatok, melyek képesek az őszt is megélni) elkezdtek szállingózni az elmúlt pár évben.