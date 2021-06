Szállodaépítések közpénz-milliárdokból, de közbeszerzés nélkül

Az Orbán-kormány által átírt közbeszerzési törvény miatt számos olyan magáncégnek nem kell közbeszerzést kiírnia egy adott beruházására, amely pedig jelentős mértékű vissza nem térítendő állami támogatásból valósul meg. Erre a legjobb példa a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által koordinált Kisfaludy-pályázat, amiből szállodaépítésre vagy felújításra közpénz-milliárdokat osztottak ki, ellenben a szerencsés nyerteseknek sok esetben nem kell a körülményes és hosszadalmas közbeszerzési eljárásokkal bíbelődniük.

Mindenre akad példa: van olyan szálloda, ahol volt közbeszerzés (igaz, csak egy ajánlattal), van olyan szálloda, ahol két közbeszerzést terveztek, de a másodikat már nem kellett megtartaniuk a törvényi változások miatt, és van olyan szállodalánc is, amelyik bár milliárdokat kapott a kormánytól komplett felújításokra, mégsem kell átlátható, nyílt eljárásban kiválasztania a kivitelezőjét.

Hogy ez miként lehetséges, azt a Közbeszerzési Hatóságtól kérdeztük meg. Válaszukban emlékeztettek, hogy a közbeszerzési törvény (Kbt.) 2019. december 18-ig hatályos vonatkozó bekezdése szerint a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az a szervezet, amelynek beszerzését legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő összegben, építési beruházás esetén legalább háromszázmillió forint összegben az állam támogatta. (Ez a 300 millió forintos határ is sorozatos törvényi lazítás eredménye: 2015-ben lett 25 millió forint, 2016-ban pedig 40 millió forint). A 2019-es módosításhoz pedig egy uniós óriásbüntetés vezetett: régóta húzódó elszámolási viták, közbeszerzési szabálytalanságok miatt 500 milliárd forintos büntetést vállalt be a kormány azért, hogy újra jöjjön az EU-s pénz Magyarországra.

Mindez azt jelenti, hogy 2019. december 19-e előtt a legalább 300 millió forintos támogatásban részesülő építési beruházások esetén akkor is közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia egy gazdasági szereplőnek, ha egyébként nem tartozott a Kbt. alanyi hatálya alá, tehát a szervezet csak a támogatásra tekintettel minősült ajánlatkérőnek.

Ez a rendelkezés tehát 2019. december 19-étől már nem hatályos, így az azt követő beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia egy támogatott szervezetnek, azonban a Kbt. más szabályaira továbbra is figyelemmel kell lenni. A jelenleg hatályos előírások szerint a támogatásból megvalósuló beszerzés esetén annak kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, akinek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75 százalékot meghaladó mértékben az állam támogatta, feltéve, hogy a beszerzés tárgya

olyan építési beruházás, amely mélyépítési tevékenységet foglal magában,

olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény , iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában

, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.

A rendelkezés célja a Közbeszerzési Hatóság szerint, hogy egy meghatározott mértéket elérő vagy meghaladó támogatás tényénél fogva a támogatott szervezet bizonyos beszerzési tárgyak (egyes építési beruházások, illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásmegrendelések) esetén ajánlatkérőnek minősüljön, és ezáltal közbeszerzési eljárás lefolytatására legyen kötelezett. A hatóság álláspontja szerint a felsorolt építési beruházások kategóriái nem értelmezhetőek megszorítóan, azokat funkcionálisan és széles körűen kell értelmezni, így a szállodaépület felújítására irányuló építési beruházás a törvényben felsorolt létesítményekre vonatkozó építési munkának minősül.



Felhívták arra a figyelmet, hogy sem a Kbt., sem a közbeszerzési irányelvek nem határozzák meg a szálloda fogalmát, így e tekintetben a magyar jogrendszerre általánosan irányadó fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni. Értelmezésük szerint azonban a törvényben szereplő szabadidős és szórakoztató létesítmény funkció fennállása megállapítható egy szállodaépület esetén is, ezért a szállodaépület felújítása és az építése is a Kbt. hatálya alá tartozik, így megadott intenzitású támogatás (50-75 százalék) esetén a támogatott szervezet közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.

Tehát egyrészt értelmezési kérdés, hogy a szálloda az szabadidős és szórakoztató létesítménynek számít-e, másrészt már nem a támogatás összege (legalább 300 millió forint), hanem a támogatás százalékos aránya a döntő szempont.

Ennek köszönheti például az MTÜ-féle Kisfaludy-pályázat legnagyobb nyertese, az Opus Global Nyrt.-n keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. is, hogy nem kell közbeszerzésekkel foglalkozniuk. Pedig tavaly tavasszal derült ki: 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatnak fel.

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében támogatott szállodafejlesztési projektjeink támogatási intenzitása 25-50 százalék között mozog, így ezek a fejlesztések nem tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá. A kivitelezők kiválasztásánál minden esetben a Kisfaludy program pénzügyi elszámolási útmutatója és vállalatunk beszerzési szabályzata alapján jártunk el. Magyarország történetének legnagyobb szállodafejlesztési beruházássorozata közel 50 milliárd forintból valósul meg, melynek harmada a Kisfaludy programban elnyert állami támogatás. A felújítási munkálatok folyamatosan több száz embernek adnak munkát az építőiparban.

Tehát mivel a kapott 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatás a szállodafejlesztés 50 milliárd forint körüli összköltségének kevesebb, mint az 50 százaléka, ezért nem kell Mészáros Lőrinc érdekeltségének közbeszerzést tartania, hanem saját, házon belüli beszerzéssel döntik el, hogy kiket bíznak meg a szállodák tatarozásával.

Jelenleg 7 szálloda felújítása tart:

Hotel Répce, Bükfürdő - 1,4 milliárd forint állami támogatás

Hotel Helios, Hévíz - 1,0 milliárd forint állami támogatás

Hotel Panoráma, Hévíz - 458 millió forint állami támogatás

Hotel Bál Resort, Balatonalmádi - 1,4 milliárd forint állami támogatás

Grandhotel Galya, Mátraszentimre - 1,0 milliárd forint állami támogatás

Hotel Flóra, Eger - 2,8 milliárd forint állami támogatás

Hotel Béke, Hajdúszoboszló - 1,2 milliárd forint állami támogatás

A Hunguest korábbi közléséből annyi derült még ki, hogy a hét szállodafelújítási projekt kivitelezői az építőipari szektor több évtizedes múlttal rendelkező jelentős szereplői. Adott esetben tehát az is előfordulhatna, hogy Mészáros Lőrinc szállodás cége megbízta Mészáros Lőrinc építőipari cégét, hogy közpénz-milliárdokból újítsa fel a szállodákat.

Bank és Balaton

Hasonló érdekes eset az OTP hotelfelújítása Balatonszemesen. Itt félig-meddig lehet tudni, hogy Magyarország legnagyobb bankjának balatoni szállodáját ki és mennyiből bővíti. Az építkezés amúgy szépen halad, még a nyáron elkészülhet a közvetlen vízparti komplexum felújítása. A bank tulajdonában lévő hotel felújítását és átalakítását 536,5 millió forint vissza nem térítendő közpénzzel támogatta a kormány. Tavaly januárban lehetett megtudni, hogy sikeres volt a közbeszerzés: az EU-s nyílt közbeszerzési felhívásra négy pályázat érkezett, ezek közül három jelentkező meg is felelt az összes feltételnek, közöttük egyedül az ár döntött. Így az EBH INVEST Kft. 335,6 millió forintos ajánlattal nyert.

A közbeszerzési eljárás megindításakor (2019 szeptemberében) hatályos közbeszerzési törvény alapján a beruházás közbeszerzés köteles volt a legalább 300 millió forintot elérő vissza nem térítendő támogatás felhasználása okán, figyelemmel a beruházáshoz tartozó későbbi magasépítési kivitelezési munkálatokkal való egybeszámítási kötelezettségre is. 2019. december 19. napjától a közbeszerzési törvény ezen rendelkezését hatályon kívül helyezték, így a 2020 májusában megindított magasépítési kivitelezés beszerzése már nem volt közbeszerzés köteles. A Kbt.-ben foglalt feltételek társaságunk esetében nem álltak fenn, mivel a támogatási intenzitás nem érte el a közbeszerzési kötelezettséghez előírt mértéket, így nem kellett a továbbiakban közbeszerzési eljárást lefolytatnunk

Tehát eredetileg két közbeszerzéssel terveztek, de végül csak egyet kellett kiírni, mert menet közben az Orbán-kormány lazított a közbeszerzési feltételeken. Így a magasépítési munkát kivitelező céget már nem kellett nyílt, uniós közbeszerzéssel kiválasztani. Azt mindesetre lehet tudni, hogy az első közbeszerzést elnyerő EBH INVEST remek évet futott 2020-ban, hiszen a 2019-es hatmilliárd forintos forgalomról tavaly 12,5 milliárd forintra sikerült fejlődnie a cégnek, ami 609 millió forint profitot eredményezett a többségi tulajdonos Erdei Zoltán Józsefnek.

Verseny nélkül

Persze arra is akad példa, hogy egy szállodaépítés az elejétől a végéig közbeszerzéssel történik. Például hamarosan fogadja a vendégeket a Grand Hotel Esztergom, amely Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltsége. S talán az első olyan luxusszálloda lesz, amely építési költségeinek jelentős részét a Kisfaludy-pályázatokon kiosztott, vissza nem térítendő közpénz-milliárdok fedezték. A közbeszerzést még 2019. májusában írták ki, tehát még a törvény decemberi átírása előtt.

A beruházás támogatási intenzitása eléri a Kbt.-ben rögzített mértéket, a beruházás becsült értéke az uniós értékhatárt meghaladja, a beruházás tárgya pedig építési munkákat tartalmaz. Figyelemmel a fentiekre Ajánlatkérő a Kbt hatálya alá tartozik

A 2,8 milliárd forintos támogatást a Solva Property Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. kapta az MTÜ-től. A Solva Property konkrétan a Solva Magántőkealap tulajdonában van, ami a Gran Private Equity Zrt. által kezelt magántőkealap. A Gran Private Equity pedig Hernádi Zsolt többségi érdekeltsége. Az építkezés kivitelezője a Garancsi István tulajdonában lévő Market Építő Zrt. lett (csak ők tettek ajánlatot), a szerződés értéke pedig végül 7,6 milliárd forintnál állt meg. Tehát az 50 százalékos támogatási intenzitás itt sem volt meg, így ha várnak néhány hónapot, akkor már az esztergomi hotel ügyében sem kellett volna közbeszerzést rendezni.

Tehát összességében csak ebből a három példából is lehet látni, hogy mennyire nagyvonalú a hazai közbeszerzési szabályzat. Az állami támogatás minden esetben az MTÜ-től érkezik, és a végtermék minden esetben egy szálloda lesz, de a köztes időszakban hol felbukkan egy közbeszerzés, más esetben viszont csak tippelni lehet, hogy az adott közpénz-milliárdok végül melyik cég árbevételét gazdagítják. Sok esetben pedig a kedves vendég nem is értesül arról, hogy a szobájában lévő ágyat is az ő adójából vásárolták, de távozáskor azért kifizettetik vele, hogy aludt rajta párszor.

