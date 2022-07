Számolja ki nálunk, mennyit fizetne az átalányadóval!

Jelen állás szerint, végérvényes a kata-törvény rohamtempóban elfogadott módosítása, miután azt hétfőn délután Novák Katalin köztársasági elnök a sorozatos tiltakozások ellenére aláírta.

Kapcsolódó cikk Novák Katalin nem talált kivetnivalót, aláírta a katatörvényt Az Országgyűlés által elfogadott, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvényt ma aláírta Novák Katalin köztársasági elnök.

Így becslések szerint a mintegy 450 ezer katásból mindössze 50-100 ezer vállalkozó maradhat az adónemben - ennyien lehetnek azok a főállású vállalkozók, akik kizárólag magánszemély felé állítanak ki számlát.

Az adónemből kieső vállalkozóknak ezek után nem marad túl sok lehetőségük: vagy felszámolják a tevékenységüket, céget alapítanak - ami sokkal nagyobb teherrel és adminisztrációval jár -, vagy átmennek átalányadózásba.

Ez az adónem is több feladatot ró a vállalkozókra, ráadásul könyvelő is szükséges ahhoz, hogy szabályszerűen működjön és adózzon a vállalkozás, miközben anyagilag is a kiszoruló katások többsége is feltehetően rosszabbul fog járni.

Kalkulátorunk segítségével könnyen kiszámolhatja, hogy pontosan mennyi adót kellene fizetnie átalányadóként és ezután mennyi jövedelme marad. A zsebében maradó jövedelem mértéke nagyban függ attól is, hogy tevékenységét mellék- vagy főállásban végzi-e. Utóbbi esetén ugyanis a minimálbér vagy a garantált bérminimum alapján minden hónapban minimum járulékfizetési kötelezettség van. Még akkor is, ha abban a hónapban egy forint árbevételhez sem jutott. Ez legalább 66 ezer forint feletti állandó kiadást jelent a vállalkozónak, ha nem szakképesítést igénylő tevékenységet végez (ekkor az alap, 200 ezer forintos minimálbér a vetítési alap). Szakképesítést igénylő tevékenység esetén a garantált bérminimum alapján 86 125 forintos állandó havi kiadás keletkezik bevételek hiányában is.

Kalkulátorunkat az alábbi linken érheti el: