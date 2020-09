Százmilliókat szakértenek maguknak össze a kormánymédia kedvenc elemzői

Sokadszorra is bebizonyosodott, hogy nagyon megéri a kormánynak dolgozni: a Fidesz-közeli Nézőpont Csoport Zrt. ugyanis 2019-ben 1,2 milliárd forint rekord árbevétellel zárt, amiből 539 millió forint profit jött össze - derül ki a cég beszámolójából. Ezt a félmilliárd forintot pedig a tulajdonos nem is hagyta veszni, hanem a társaság likviditásának függvényében, osztalék formájában ki is vette a cégből.

A tulajdonos pedig Győri Tibor, Orbán Viktor miniszterelnök régi bizalmasa, akiről 2012-ben azt írta az akkor még a Telekom-csoporthoz tartozó Origo, hogy ha Győri telefonál oda valahová, az olyan erővel bír, mintha maga Orbán lenne a vonal túlvégén. Egy ideig a Lokál című kormányközeli bulvárlapot kiadó Modern Media Group (MMG) társtulajdonosa volt, Habony Árpád nem hivatalos miniszterelnöki tanácsadó mellett, de a Miniszterelnökségen 2012-től jogi ügyekért felelős államtitkár is volt. A Nézőpont Csoport igazgatóságában pedig Győri Tibor két fia is felbukkant: Győri Attila és Győri András is igazgatósági tag lett idén júniusban.

A Nézőpont csupa kedvező hírt szokott közölni a kormánnyal kapcsolatban. Legutóbbi kutatásukban például arra jutottak, hogy hatmillióan támogatják a kormányt a határzár fenntartásában és a szigorú határvédelem tekintetében, valamint, hogy az emberek túlnyomó többsége a vírushelyzet kezelésében is elégedett a kormánnyal, a júliusi eredményekből pedig szerintük egyértelműen kiolvasható: Orbán Viktor miniszterelnök és kabinetje a kormánypártokkal együtt a járványkezelés nyertese.

Magukat így mutatják be:

Szándékunk szerint nem egyszerűen egy hagyományos agytröszt (think tank) vagyunk, hanem adattröszt (fact tank). Ennek jegyében közvélemény-kutatási trendkutatásokat és ad-hoc vizsgálatokat, média- és hírszemlézést, valamint politikai, kommunikációs és statisztikai elemzéseket készítünk

Az oldalukon azt írják, hogy jogi értelemben a Nézőpont Intézet Alapítványból és a Kutatópont Kft.-ből állnak. Az intézet egyik elemzője például Georg Spöttle, aki tavaly az önkormányzati választásokon a Fidesz egyik jelöltje volt Szentesen, de nem szerzett mandátumot.

A Kutatópont Kft. tulajdonosa idén február óta már nem a Nézőpont Csoport, hanem Mráz Ágoston Sámuel, aki amúgy a Nézőpont Intézet igazgatója, és politikai elemzőként gyakori vendég a kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló csatornákon. Ennek a cégnek nem volt kimagasló éve 2019-ben: a 668 millió forintos árbevételnél az elmúlt években volt már több is, kevesebb is, a 3,2 millió forintos profit viszont nagyon kevés, hiszen általában 100 millió forint szokott lenni. Ettől függetlenül osztalék formájában kivették a cégből.

A Nézőpont Csoport a tulajdonosa viszont a Médianéző Kft.-nek: itt szintén átlagosnak mondható az 1,5 milliárd forintos árbevétel 2019-ből, a 26 millió forintos profit viszont itt is nagyon kevés, hiszen 200 millió forint szokott ez lenni. A bevétel nagy része a kormánytól származik, hiszen a 24.hu írta meg, hogy a cég 1,3 milliárd forint plusz áfáért (bruttó 1,7 milliárd forintért) végzett tavaly sajtófigyelést és kutatást a kormánynak.

Jó a kilátás

Szintén garantált a jövője az Observer Budapest Médiafigyelő Kft.-nek is: az ország legnagyobb médiafigyelő cége 2018-ban került a Nézőpont Csoport berkein belülre. Lapunk is írt róla, hogy 2020 és 2022 között, 36 hónapon át médiaszemlézést, médiakutatást és médiaelemzést végez az Orbán-kormány számára nettó 5 milliárd forintért. Ez még természtetesen nem látszik a 2019-es számokon: a 775 millió forintos árbevétel 21,4 millió forint profithoz volt elég.

Nagyon megéri elemezni, erre jó példa például a Mráz Ágoston Sámuel tulajdonában lévő Kilátópont Elemző és Médiafigyelő Kft. eredménye is: 2019-ben 54,8 millió forint bevétele volt a cégnek, amiből 51,8 millió forint nyereség lett. Ennél jobb hír, hogy a korábbi szabad eredménytartalék terhére a politológus 94 millió forint osztalékot vett ki a cégből.