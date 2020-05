Szerbia feloldja a szükségállapotot

Csütörtöktől, jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök. Azzal érvelt, hogy jelentősen csökken az új fertőzöttek száma.

Szerbiában 9464 az azonosított fertőzöttek száma, akik közül 193-an haltak meg a Covid-19 betegségben. A nyugat-balkáni ország március 15-én szükségállapotot vezetett be, lezárta a határait és kijárási tilalmat vezetett be, a parlamenti választásokat pedig elhalasztotta.

Belgrád korábban enyhített a korlátozó intézkedéseken, és megszüntette az eredetileg a teljes hétvégére tervezett kijárási tilalmat, az ellenzék szerint ez nem elég, meg kellene szüntetni az éjszakai kijárási tilalmat is, illetve az összes kötelező, szigorú intézkedést. Az ellenzéki vezetők egy csoportja csütörtök este, a kijárási tilalom ideje alatt tiltakozást szervezett a parlament épülete elé.

Szerbia a Reuters hírügynökség értesülése szerint a jövő héten újraindíthatja a távolsági buszjáratokat és a vasúti személyforgalmat, a légiközlekedés pedig a hónap végéig indulhat be. A bevásárlóközpontok, kávézók és éttermek a távolságtartási szabályok betartása mellett szintén fogadhatnak vendégeket a korlátozások feloldását követően.

"Holnap a kormány, a miniszterelnök és én mint államfő megkapjuk a védelmi minisztérium indoklását, majd a kormány Ana Brnabic miniszterelnök által és általam is aláírt állásfoglalását szerdán, vagyis Durdevdan (Szent György ünnepe) napján átadjuk a parlamentnek a szükségállapot feloldása végett" - mondta Vucic. Hozzátette: amennyiben a dokumentum még aznap megjelenik a hivatalos lapban, úgy csütörtöktől már nem lesz kijárási tilalom.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!