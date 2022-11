Szétrobban a Napi.hu szerkesztősége, a szerkesztőség több mint fele távozik

A Media1 adta hírül, hogy az Index testvérlapjához, az Indamediához tartozó Napi.hu 15 fős munkatársi gárdájából ketten, köztük Szabó Dániel főszerkesztő-helyettes felmondtak, hat embert pedig elbocsát az oldalt üzemeltető cég.

Domokos László főszerkesztő leváltása után távozik Szabó Dániel főszerkesztő-helyettes is a Napi.hu szerkesztőségéből, valamint egy másik fontos munkatárs, Vámosi Ágoston is: mindketten már a felmondási idejüket töltik - írja a Media1. Rajtuk kívül a néhány napja kinevezett tartalomfejlesztési igazgató, Illisz László is távozik, ő egészségügyi okokkal indokolta lépését, ennek ellenére korábbi munkahelyére, az InfoRádióhoz tér vissza.

Vannak viszont, akik nem önként távoznak, a Media1 szerint a szerkesztőség hat tagjától is megválik Mucsányi Marianna tartalomigazgató.

"Ma a szerkesztőségben egymás után hivogatják be a munkatársakat, hogy ki az a 6 fő, akivel nem dolgoznak tovább azokon túl, akik már a felmondási idejüket töltik. Ez azt jelenti, hogy a 15 fős eddigi stábból mintegy 7 fő marad, de a Media1 információi szerint további távozások sem zárhatók ki a következő időszakban"

- írja a Media1, ahol azt is tudni vélik, hogy a tartalomigazgató és a szerkesztőség közötti ellentétek vezettek ezekhez a lépésekhez.

Új nevek is felmerültek már, a Napi.hu-hoz igazolhat Sánta András, illetve Németh Tamás is, utóbbi megbízott főszerkesztőként vezetheti a lapot. Németh korábban az Indexnél, a Világgazdaságnál, a HírTV-nél is dolgozott, de az Állami Számvevőszék kommunikációs munktatársa is volt egy időben.