Sziget: elmaradt az idei buli, hozzá sem nyúltak a 700 milliós profithoz

A kormány amúgy kinézte magának a Sziget fesztivál helyszínét. Lapunk is írt arról, hogy a kormány Orbán Balázs államtitkár szerint csak azt szeretné, ha a Hajógyári-sziget népszerűségéhez méltó állapotba kerülne a pihenni vágyók számára. A tiltakozások hatására azonban a kormány teljesen letett a Hajógyári-szigeten tervezett árvízvédelmi gátépítésről.

A támogatás részleteiről a Magyar Turisztikai Ügynökség ad majd tájékoztatást. Kádár Tamás, a Sziget Zrt. ügyvezetője a hvg.hu-nak adott videóinterjújában azt mondta, a fesztiválokra szánt 700 millió forint nagyon kevés. Csak a Sziget esetében úgy lehet számolni, hogy nagyjából két hétre fedezné a működési költségeket, ezért még vizsgálják, egyáltalán pályázzanak-e. Az ügyvezető a beszélgetésben úgy fogalmazott, nem szeretnék elvenni a lehetőséget azoktól, akiknek valóban a túlélést jelentheti a most bejelentett összeg.

A kormány 700 millió forintos alapot hozott létre, hogy a fesztiválszektor újraindulhasson, és 2021-ben is legyenek fesztiválok - mondta Lobenwein Norbert fesztiválszervező, a Music Hungary Szövetség alelnöke a Magyar Turisztikai Ügynökség Facebook-oldalán.

Pedig lett volna mit kivenni bőven. A Sziget Zrt. 15,8 milliárd forint árbevétellel zárt tavaly a 2018-as 15,6 milliárd forint után: ebből 10,2 milliárd forint jött be a jegyárusításból, 3,2 milliárd forint vendéglátásból, 1,6 milliárd forint reklámtevékenységből, 0,6 milliárd forint pedig egyéb bevételekből származik. A 2018-as 1,4 milliárd forintos profit viszont a felére olvadt, de a 708 millió forint nyereséget nem vették ki osztalék formájában, hanem eredménytartalékba helyezték.

