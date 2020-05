Szijjártó a BMW-gyárról: néhány hónapos csúszás most természetes az építkezés végét illetően

A beruházás jelenlegi állásáról Szijjártó Péter elmondta, a 400 hektáros terület áram- és gázellátással kapcsolatos kivitelezései megkezdődtek, 2021 végére az első autópálya-csomópontot is megépítik. Ugyanakkor zajlik a Budapest és Debrecen közötti vasútvonal fejlesztése, amivel 2023 végére fognak végezni, a német iskola indításával kapcsolatos minden munkát elvégeztek és a BMW is felvette az első munkavállalóit.

A miniszter szerint eddig minden fél, a BMW, a kormány és az önkormányzat is tartja az ígéreteit és teljesíti a kötelezettségeit. Több mint egymilliárd eurós beruházásról van szó, melyhez a magyar kormány 12,3 milliárdos támogatást biztosít. Ez a támogatási szerződés június végén fog hatályba lépni.

Hozzátette: azonban minden a szerződéses keretek között zajlik, és egyik szerződés módosítására sincs szükség. A világjárvány a világgazdaságban is okoz néhány hónapos eltolódást, így tekintsük természetesnek, hogy az építkezés menetrendjét is néhány hónapos határral módosítani kell.

A világjárvány rendkívüli és váratlan helyzetet idézett elő, emiatt rendkívüli intézkedéseket is kell hozni. Az azonban nem kérdés, hogy elkezdik-e a debreceni BMW-gyár építését vagy sem - mondta a külgazdasági és külügyminiszter debreceni sajtótájékoztatóján. Az építkezés elkezdődött, ma átadták a beruházás helyszínéül szolgáló 400 hektáros területet.

