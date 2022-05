Szijjártó Péter rövidgatyában hozott jó hírt Paks II-ről

A régi-új külgazdasági és külügyminiszter Trabzon repülőteréről jelentkezett be Facebook-oldalára feltöltött videójában, ahol a tűző napsütésben dinamikus léptekkel sietett a kamera elé az egyik „honvédségi” Airbus fedélzetéről.

A miniszter éppen Indiába, Delhibe tart egy magyar üzletembereket is a tagjai között tudó delegáció élén, de mindenképpen tájékoztatni akarta a magyar választópolgárokat arról, hogy a Trabzonspor csapata nyerte idén meg a török bajnokságot.

Ezután a nagy horderejű bejelentés után tért rá bejelentkezésének valódi, a Paks II beruházás szempontjából fontos témájára. A levegőben kapta ugyanis a hírt, hogy ma az Országos Atomenergia Hivatal kibocsátotta a résfal építésére vonatkozó engedélyt a Paks II. atomerőmű számára.

Szijjártó Péter kiemelte, az engedély mérföldkő az építkezés előkészítésében, a résfal ugyanis "kritikus eleme" az építkezésnek. Ez biztosítja majd, hogy a kivitelezési területre a talajvíz ne tudjon betörni, valamint a jelenleg működő négy blokk működésében se okozzon zavart a két új blokk építése.

Most már elkészíthetik a végleges kiviteli terveket is, és ha ezeket is elfogadják, akkor elkezdődhet a valós építkezés is - ismertette a miniszter.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Európában "energiaellátási válság közben és előtt vagyunk", azok az országok lehetnek biztonságban, amelyek az általuk felhasznált energiának egy jelentős részét saját maguk tudják előállítani.

Ezért Paks II. "kritikus fontosságú", hiszen megépülésével jelentős lépést tesz az ország afelé, hogy önellátó legyen, "ne függjön a nemzetközi energiapiac turbulenciáitól, a brutális áremelkedéstől", és hosszútávon fenntartható legyen a rezsicsökkentés - jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy 2030-ra készen kell lennie a beruházásnak.

Szakértők szerint ugyanakkor a jelen helyzetben Paks II jövője legalábbis kétséges, ugyan az Oroszország elleni szankciók egyelőre nem érintik az atomenergia területét, de ettől még komoly nehézségekbe ütközhet a megvalósítás mind technológiai, mind finanszírozási téren.

Az új kormányban a Szijjártó vezette minisztérium hatáskörébe utalták a paksi bővítés is, és a miniszter parlamenti bizottsági meghallgatása során kijelentette, jövőre már betonozni fognak az új reaktorblokkok építési területén, a mostani bejelentés ehhez kövezheti ki az utat.