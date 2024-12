Szijjártó Péter vállon veregetheti magát: már csak kicsit drágábban kapjuk a gázt, mint bárki más

A Népszava számolt utána, hogyan is alakult a Magyarország és Oroszország közötti gázüzletelés az októberi adatok alapján.

„Míg az év tizedik havában 135,5 forintért kaptuk az orosz gáz köbméterét, addig az irányadó, TTF-nek nevezett, holland kereskedésnek az orosz tarifa alapjául szolgáló, két hónappal korábbi, vagyis augusztusi szintje, 134,9 forintos átlagot mutatott”

- írják, rámutatva, hogy ezzel csökkent az irányadó tőzsdéhez viszonyított orosz felár, amely júliusban még 12 százalék volt – de ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország még mindig drágábban kapja az orosz gázt, mint amennyiért a szerződésben foglalt időszakban a tőzsdei kereskedelemben hozzá lehetett jutni az energiahordozóhoz.

Kapcsolódó cikk Megállapodtak: nem kell aggódni a Magyarországra tartó gáz miatt Az új szankciókhoz igazodva.

Októberben egyébként 685 millió köbméter fűtőanyag érkezett az oroszoktól, ami 7 százalékkal kevesebb a tavalyi év hasonló időszakának adatánál. Összességében viszont az év első tíz hónapjában tavalyhoz képest 21 százalékkal több, 6,3 milliárd köbmétert gáz érkezett.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a korábbi szokásoktól eltérően Magyarország már októberben elkezdte a gáztárolók lemerítését, és jelentős mennyiségben exportál is a készletekből, elsősorban Ukrajna és más szomszédos országok, de esetenként Franciaország vagy éppen Svájc irányába is.