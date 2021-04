Szokatlanul kevés oltást adtak be, csökken az aktív fertőzöttek és lélegeztetőgépen lévők száma

A friss csütörtöki adatközlés szerint 5307 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 21 942 tesztet végeztek el, a pozitivitási ráta így 24,2 százalékos - a tegnapi, kiugróan alacsony (10 százalék körüli) pozitivitási ráta után a mai az elmúlt 10 nap legmagasabb pozitív aránya. Ennek megfelelően a csütörtöki a hét legmagasabb napi fertőzésszáma - a napi elhunytak száma viszont heti mélyponton van, bár még mindig magas szinten áll.

A gyógyultak száma 5154-gyel emelkedett egy nap alatt, jelenleg 440 498 fő mondhatja el hivatalosan, hogy átesett a betegségen. Az aktív fertőzöttek száma második napja csökken - ezúttal 103-mal lett kevesebb, 271 963 az összesített szám.

Csökkent a kórházban ápoltak száma is, 516-tal - jelenleg 9 848 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 156-an vannak lélegeztetőgépen (48-cal kevesebben, mint egy nappal korábban). A lélegeztetőgépen lévők száma lassú tempóban ugyan, de hatodik napja csökken.

A beoltottak száma 3 090 994 fő, közülük 1 325 587 fő már a második oltását is megkapta. 53 971 oltást sikerült beadni egy nap alatt - ez több mint 13 ezerrel kevesebb, mint egy nappal korábban. Ilyen kevés oltást utoljára április 5-én adtak be egy nap alatt. Mindenesetre a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon - hívja fel a figyelmet az operatív törzs.

A kormány szerdai ülésének döntéseiről a mai Kormányinfón adnak tájékoztatást.

Amit már tudunk: Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően bejelentette, hogy ha a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót (ami "a következő hét során, szerdán, csütörtökön meglehet"), akkor az újraindítás következő lépcsőfokaként kinyithatnak a vendéglátó teraszok is. Április 19-én hétfőn kinyithatnak az óvodák és az alsó tagozatosok is visszatérhetnek az iskolába. A felső tagozatban azonban marad az otthoni, digitális alapú oktatás, a felsős diákok a középiskolásokkal egy időben, május 10-én térhetnek vissza az iskolába.