Szuperkórház: még a tervezői szerződést se írták alá

Átlépte a politika ingerküszöbét lapunk szuperkórház beruházásról írt cikke, amelyben arra kerestük a választ, hogy hol tart a kormány nagy csinnadrattával bejelentett dél-budai zöldmezős projektje. Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott még aznap az Origón megjelent válaszcikkben jelentette ki, hogy a Dél-budai Centrumkórház projekt természetesen az ütemterv szerint halad - azonban konkrétumokkal nem erősítette meg állítását.

Bencsik Jánost, a Jobbik országgyűlési képviselőjét sem nyugtathatta meg a válasz, mertAz írásbeli választ Kásler Miklós, emberi erőforrások miniszterétől várta. Bencsik a kérdésében felvetette, hogy az összeomlás szélén álló egészségügyi ellátás megmentése érdekében az eddigieknél nagyobb állami forrásokat kéne előirányozni az ágazatban dolgozók bérfejlesztésére. Arra is utalt, hogy szakértői vélemények szerint sokkal célravezetőbb és hatékonyabb lett volna az elégtelen szolgáltatást nyújtó kórházakat és rendelőintézeteket felújítani, mintsem egy új szuperkórházat építeni, de a kormány mégis emellett döntött.

Bencsik szerint a beruházással kapcsolatban egyre több a kérdőjel. Bedros J. Róbert, a kórház megépítésének miniszterelnöki megbízottja januárban azt mondta, hogy a projekt "feszített tempóban" halad, és néhány hónap múlva leteszik "a legnagyobb hazai kórházberuházás" alapkövét, öt éven belül pedig át is adják "az ország legmodernebb egészségügyi intézményét". Ehhez képest azóta se történt semmi. Lapunk 2019. augusztus 22-i cikkéből idézve Bencsik megemlíti:

"Egyelőre az sem bizonyos, hogy az építészeti pályázatot megnyerő Teampannon irodával megkötötték a kormányhatározatban 2,4 milliárdos keretösszeggel meghatározott tervezői szerződést. Ennek ugyanis semmi nyoma."

Majd továbbra is a cikkre hivatkozva írja, hogy a fővárosi és Pest megyei intézményhálózat korszerűsítési programjára 2017-ben 40 milliárd forintot biztosítottak, míg a 2018-as költségvetésben további 30 milliárd, az ideiben 41,9 milliárd jut a négy szuperkórház kialakítását is tartalmazó programra. Bencsik a fentiek alapján az alábbiakra lett volna kíváncsi (amire az Mfor is korábban):

Hol tart jelenleg a Dél-budai Centrumkórház projekt? Változott-e a tervezett átadási idő, és ha igen, mikorra? Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott ígérete ellenére miért nem történt a helyszínen még egy kapavágás sem? Aláírták-e már a beruházás megvalósításához szükséges szerződéseket? Ha igen, kivel, milyen értékben és milyen teljesítési feltételekkel? Pontosan milyen célra és mennyi költségvetési forrást költöttek eddig el a Dél-budai Centrumkórházzal összefüggésben?

Kásler Miklós helyett Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszolt, a megszokott formula szerint, felidézve az elmúlt évek kormányzati intézkedéseit , de nem sok szót pazarolva a valódi válaszadásra. Mint írta: "2010-hez képest jövőre 770 milliárd forinttal több jut egészségügyre, mint 2010-ben. Az orvosok bére 2016 és 2017 között átlagosan 56,8 százalékkal, az egészségügyi szakdolgozók bére 65,5 százalékkal nőtt 2016 szeptembere és 2019 júliusa között, a mentőszolgálatnál átlagosan 67 százalékos béremelés történt 2016 és 2018 között".

Orbán Balázs hosszan sorolja azt is, hogy a kormány milyen sok mindent tett a vidék egészségügyi ellátásának fejlesztéséért. Az elmúlt években 500 milliárd forintot költöttek vidéki kórházak-, rendelőintézetek és mentőállomások építésére és felújítására, valamint 800 új mentőautót is vásároltak.

A következő években a központi régió ellátásának megújítása következik. Ekkor azt hihetné a parlamenti irományokat ritkán forgató naiv olvasó, hogy végre válaszokat kap a Dobogóra tervezett szuperkórházra vonatkozó kérdésekre. De nagyrészt csalatkoznia kell. Az államtitkár válaszában először kitér arra, hogy 700 milliárdos Egészséges Budapest Program (EBP) keretében kórházfejlesztési programot indított a kormány, amelynek részeként 4 centrumkórház jön létre, továbbá 24 budapesti és Pest megyei kórházat, valamint számos szakrendelőt fejlesztenek. Eddig tehát semmi új.

A kérdésben szereplő Dél-budai Centrumkórház is része a Programnak – szögezi le semmi meglepőt nem mondva Orbán Balázs, majd kénytelen kelletlen elárulja, hogy még a tervezési szerződést sem kötötték meg a szuperkórházra.

„A kiírt tervpályázat lezárulta után közbeszerzési eljárás indult, amelynek során a tervpályázaton két nyertes pályaművet beadó tervezőiroda közül választják ki azt, amely cég az adott határidőre megtervezi az új kórházat”.

Hogy mikor, arról nem szól Orbán Balázs.Holott a terveken már hosszú ideje dolgozik az építészeti pályázatot megnyerő Teampannon építésziroda (amely cég korábban egy kormányzati felhatalmazás alapján látott neki a munkának). Ráadásul a pénz is megvan rá, hiszen a vonatkozó kormányhatározatban 2,4 milliárdos keretösszeget irányoztak elő erre a célra.

Az államtitkár siet mindenkit megnyugtatni: "Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott irányítása alatt egy orvosokból, tervezőkből, és más területek jeles képviselőiből álló szakértői csoport dolgozik az új intézmény orvosszakmai, orvostechnológiai, biztonságtechnikai és informatikai követelményrendszerén”.

A tervezett dobogói terület kivitelezés előtti régészeti feltárását és lőszermentesítését a beruházó cég - nem tiszta, hogy a korábban megbízott DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. vagy a Beruházási Ügynökséggé tett BMSK - megrendelte, ezek a munkálatok hamarosan meg is kezdődnek.(Erre vonatkozó pályázati felhívás, eredményközlés, szerződés nyomait nem találtuk meg a vonatkozó adatbázisokban.) Ezzel párhuzamosan halad a szuperkórház körüli infrastruktúra fejlesztése is, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. készíti a terület közlekedési tanulmányát. Határidőt viszont egyik esetben sem említ. Mindezek után kissé meghökkentő a válasz végső összegzése, miszerint a munka az előzetes ütemterv szerint halad.