Váratlan ellenőrzést is kaphat Mészáros Lőrinc

Összesen 45 milliárd forintot oszt szét a kormány a vidéki szálláshelyek között, ebből medencét és szaunát is építhetnek. Csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy szabályos volt-e a pénz felhasználása.

Az is érdekes adalék, hogy csak egyszerűsített elszámolás vonatkozik a pályázati források felhasználására , az MTÜ szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a megvalósítást követően. Tehát például lehet, hogy ellenőrzik, hogy Hernádi Zsolt MOL-vezér esztergomi szállodáját a pályázati források törvényes felhasználásával építette-e meg Garancsi István cége, de lehet, hogy nem ellenőrzik.

Ráadásul a kempingek fejlesztése még hátravan a Kisfaludy-programból: a vezérigazgató közlése szerint, ezt 5 milliárd forint keretösszeggel még az idén kiírják, néhány hónapon belül. Mindez azt is jelentheti, hogy ha minden jól megy, akkor az adófizetők pénzéből tatarozhatják ki Mészáros Lőrinc , volt felcsúti polgármester elhasználódott balatoni kempingjeit is. A legtöbb ilyen kempinggel természetesen a Balatontourist rendelkezik és némelyik valóban nincs a legjobb állapotban, ellenben szintén Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozik.

Guller Zoltán ezúttal is csak arra emlékeztetett, hogy a kormány 2017-ben indította el a Kisfaludy-programot, ebből nagyjából 300 milliárd forintos keretösszeg célozta a vidéki szálláshelyek megújítását. A Kisfaludy-programmal már több száz vidéki panzió újult meg, idén további több száz panzió felújítása fejeződik be, valamint több tucat szálloda újult meg. Pedig megemlíthette volna például, hogy Mészáros Lőrinc szállodái háromezerszer nagyobb támogatást kapnak a Kisfaludy-pályázatokból, mint Tiborcz István ügyvédjének panziója: konkrétan 17,7 milliárd forintot kapott a Hunguest Hotels Zrt.

Az MTI tudósításából az nem derült ki, hogy a nyertesek listáját mikor és hogyan hozzák nyilvánosságra . Az MTÜ által indított, összesen legalább 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program korábbi legnagyobb milliárdos nyertesei kormányközeli tulajdonosi körhöz köthetők, a nyertesek listáját pedig csak az után hozták nyilvánosságra, hogy oknyomozó újságírók feltárták, hogy például fideszes parlamenti képviselők panziója és Mészáros Lőrinc ötcsillagos szállodája is kapott vissza nem térítendő állami támogatást.

Lezárult a Kisfaludy-program magán-, és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól - jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

