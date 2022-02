Tálas Péter: Moszkva nem akarja elengedni Ukrajnát

Az orosz-urán háború van. 2014 óta, vagyis már közel nyolc éve tart, azóta amióta Oroszország támogatja és irányítja a kelet-ukrajnai szeparatistákat, mondta el a napi.hu-nak adott interjúban Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) működő Stratégiai Védelmi Kutatóintézet vezetője. A szakértő azt is hozzátette, a helyzet akár nyílt háborúvá is válhat, annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin úgy igyekszik megkoreografálni az eseményeket, mintha az orosz haderő csak békét teremteni sietne a szomszédba.

Kapcsolódó cikk Putyin lépése miatt rendkívüli ülést tartott az ENSZ BT Rendkívüli ülést tartott hétfő este az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte a kelet-ukrajnai szeparatista régiók függetlenségét.

Az Oroszország által Ukrajna határán összevont erők elégségesek egy nagy léptékű támadáshoz, sőt annak érdekében, hogy legyen ürügy is a támadásra, a szeparatisták és az orosz erők az elmúlt napokban már több száz tűzszünetsértést, robbantást, gyújtogatást és egyéb akciót is végrehajtottak. Tették ezt azért, hogy a Moszkva által megírt forgatókönyv szerint léphessen fel az orosz hadsereg. Bár az oroszok az ukránokra próbálják tolni a felelősséget, Tálas Péter szerint Moszkvának nagyon nehéz lesz meggyőznie a nemzetközi közvéleményt arról, hogy az ukránok kezdték a mostani eszkalációt. Különösen annak fényében, hogy 2014-ben a nemzetközi jogot megsértve az oroszok annektálták a Krímet, s lényegében ők tartják fenn és ők irányítják a kelet-ukrán szeparatistákat.

Kapcsolódó cikk Már hivatalos: Putyin elismerte a szakadár régiók függetlenségét Az orosz elnök ezt televíziós beszédben erősítette meg.

A történések kozgatórugója kapcsán Tálas Péter úgy nyilatkozott, hogy mint minden nagyhatalom, Oroszország is több célt igyekszik elérni a konfliktus kapcsán. Ezek között van két stratégiai és több taktikai jellegű. Az egyik stratégiai cél Ukrajna Nyugat felé való stratégiai-politikai elmozdulásának megállítása. Ezt látjuk az olyan orosz követelésekben, mint hogy Ukrajna ne legyen a NATO tagja, hogy erre vagy a szövetség adjon biztosítékot, vagy az ukránok maguk mondjanak le róla. De Moszkva szempontjából ezt szolgálta volna a minszki egyezmény végrehajtása is, amely kapcsán az orosz vezetés leginkább egy Kijevvel szembeni politikai vétójogot is tartalmazó autonómiát követelt az általuk irányított szeparatista népköztársaságok számára. Olyan vétójogot, amivel az orosz vezetés érvényesítheti Ukrajnával összefüggő érdekeit. Vagyis: Moszkva nem akarja elengedni Ukrajnát.