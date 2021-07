Tarolni akar a Wizz Air és nem akar beszállni a Budapest Airportba

A hvg.hu-nak adott terjedelmes interjúban egy megerősödött légitársaság képét vázolta fel a Wizz Air főnöke, utalva arra, hogy a cég az egyike annak a négy légitársaságnak a világon, amelyeket befektetésre ajánlott sávban tartják a hitelminősítők. Közölte, hogy kettőzött erővel fognak terjeszkedni az Európai Unión belül és Európában máshol is, de az amerikai piactól távolt tartják magukat.

Egymilliárd dollárt égetett el a járvány alatt a Váradi József vezette cég, de már ledolgozta a veszteséget (fotó: MTI) Egymilliárd dollárt égetett el a járvány alatt a Váradi József vezette cég, de már ledolgozta a veszteséget (fotó: MTI)

„Nyilván mi sem vagyunk immunisak napi ügyeinkkel a pandémiára, de hosszú távon azért strukturális nyertesei vagyunk a helyzetnek, és ki is használjuk. Rengeteg új piacra léptünk be, 17 új működési bázist nyitottunk ebben az időszakban, emellett növeltük a flottánkat: 120 géppel mentünk bele az időszakba, és 140 gép fölött vagyunk. Ha abból a szempontból nézzük ezt a pandémiát, hogy milyen lehetőségek vannak a mi számunkra, akkor azt gondolom, soha nem voltunk ilyen kedvező helyzetben, mint most.” - fejtette ki.

Elismerte ugyanakkor, hogy vannak aggasztó hírek is: már kezdenek arról beszélni, hogy a különböző vírusmutációk hogyan hatnak a pandémiaszámokra, és azt is tudják, hogy ezek a számok előbb-utóbb politikai tényezővé válnak, bizonyos korlátozásokat eredményezhetnek. Reményei szerint sokkal védettebb lesz Európa lakossága a nyár után és ez a kormányok részéről is kiegyensúlyozottabb döntéshozatalt eredményez.

Úgy látja, hogy a pandémia védőernyővé vált a szektor fölött: senki nem vérzett el, mert a kormányok nem engedték. Meghatározott állami támogatásokat nyújtottak a szektornak – nem csak ennek, a többinek is. Talán ez az első válság, amelynek a lefolyása más, mint a korábbiaknak. Egyfelől lényegesen erősebb a kormányzati intervenció mindenhol, főleg a munkahelyek védelmében. Másfelől rengeteg pénz van a rendszerben.

„Amíg korábban minden gazdasági válságban a pénz eltűnt, most pénztúlkínálat van. Ugyanakkor nem tudni, milyen infláció jön majd, ami elértékteleníti ezeket a kormányzati költéseket” – vetítette előre Váradi József. Arra a kérdésre, hogy mennyire vették igénybe a magyar állam támogatását, azt felelte: adókedvezményt kaptak, de szerinte ez marginális a nagy európai légitársaságokhoz érkező pénzekhez képest.

A lap kíváncsi volt arra is, hogy ha ennyire erős a Wizzair, akkor beszáll-e a Budapest Airportba? Erre egyértelmű válasz érkezett: „Semelyik repülőtérbe nem akarunk beszállni, mi abban vagyunk jók, hogy embereket elvigyünk A-ból B-be, hatékonyan, biztonságosan, olcsón. Egyre több embert akarunk elvinni, egyre több helyről, a repülőtér vagy más ilyen tevékenység ebbe nem tartozik bele.”