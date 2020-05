Tényleg baj van: nehezen áll össze a 2021-es költségvetés

Ezt az álláspontunkat erősítette meg tegnap a Pénzügyminisztérium - no nem hivatalosan, hanem azzal, hogy a Gulyás Gergely által megadott határidőre mégsem nyújtották be a 2021-es évről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek tegnap.

Ebben a cikkünkben már körbejártuk, hogy miért akadozhat a javaslat előkészítése, és hogy gondok lehetnek a jövő évi költségvetés tervezésével. Gulyás Gergely adott támpontot ehhez a következtetéshez a múltkori tájékoztatóján, amikor elárulta, hogy vita van a kormányon belül a GDP alakulását illetően. Mint kiderült, többen is inkább a Magyar Nemzeti Bank előrejelzését tekintik mérvadónak - a jegybank 2-3 százalékos növekedést sem tart kizártnak idén - mintsem a Pénzügyminisztérium 3 százalékos, de negatív előjelű prognózisát. Holott a kormány a PM számait tekinti hivatalosnak.

