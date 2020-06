Tényleg gigantikus tűzijátékra készül a kormány: 1,3 milliárdot is elköltenének rá

Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát szerveznék meg augusztus 23-án - erre akár 1,3 milliárd forintos keretszerződést is hajlandó kötni a kormány. Három cég jelentkezett.

A lap azt is írja: három vállalkozást kértek fel ajánlattételre. Az Antenna Hungária Zrt.-t, a Valton-Sec Zrt.-t és a Network 360 Reklámügynökség Kft. A pontos részletek a szerződéskötéskor derülhetnek ki.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát szervezik meg, amely a dunai rakpartok több mint négy kilométeres szakaszán lesz látható. Az ára is ehhez mérhető: az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe nemrég feltöltött dokumentumokban található szerződéstervezetben a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) nettó 1,3 milliárd forintos becsült árral számolt.

Hétfő reggel számoltunk be arról a 24.hu nyomán, hogy nettó 6 milliárd 575 millió forintba kerülhetnek az augusztus 20. alkalmából szervezett rendezvények, és ebben a tűzijáték ára még bent sincs - mostanra a lap azt is megtalálta, mennyibe kerül majd a robbantgatás.

