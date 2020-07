Tízszer több lehet a fertőzöttek száma a véltnél a spanyoloknál

Hétfőn a királyi család részvételével temetési misét tartanak a madridi Almudena katedrálisban a járvány áldozatainak emlékére, akiket július 16-án hivatalos állami megemlékezésen búcsúztatnak. A meghívottak között vannak az Egészségügyi Világszervezet és az európai uniós intézmények vezetői is.

Az országban területenként eltérő létszámkorlátozások vannak érvényben például a vendéglátóhelyeken vagy az üzletekben, utóbbiakban kötelező belépéskor használni a kihelyezett kézfertőtlenítő folyadékot is.

A maszkviselés továbbra is kötelező minden zárt nyilvános helyen, továbbá közterületen is akkor, ha nem lehet betartani a biztonságosnak vélt, legkevesebb másfél méteres távolságot másoktól.

de a jelenség kapcsán inkább óvatosságra intenek, mivel más koronavírus-típusoknál megfigyelték, hogy a megszerzett immunitás lehet hiányos vagy átmeneti is.

A kutatók szerint ezt részben indokolhatja az is, hogy a gyorstesztek nem tökéletesek,

A CNE vezetője beszámolt arról is, hogy a felmérés második szakaszában a fertőzésen átesettek közül 7 százalék volt azok aránya, akiknél már nem mutatta ki a vírussal szemben termelt ellenanyagot a vizsgálat, noha az első körben ez még jelen volt a vérmintában. A harmadik fázisban ez az arány 14 százalékra nőtt.

Továbbá az is kiderült, hogy az egészségügyi dolgozók körében nagyobb, 10 százalékos a fertőzésen átesettek aránya.

Nagyon nehéz elérni a közösségi immunitást, nagyon messze vagyunk ettől egy olyan országban is, mint Spanyolország, amelyet ennyire sújtott a járvány

