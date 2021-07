Több kínai város is kitiltja az oltatlanokat a kórházakból és egyéb közösségi terekből

Több kisebb kínai városban is kitiltják a közösségi terekből azokat a felnőtt személyeket, akik nincsenek beoltva koronavírus ellen, jelentette az AFP. A hírt szemléző Guardian szerint a közelgő, új rendelet egy rá következő, a teljes országra, tehát Kína teljes lakosságára vonatkozó új szabályozás próbaverziója lehet.

Rendkívüli szigorral lépnek fel Kínában az oltatlanokkal szemben (Fotó: MTI) Rendkívüli szigorral lépnek fel Kínában az oltatlanokkal szemben (Fotó: MTI)

Egy friss kormányzati közlemény szerint a Közép-Yunnan tartománybeli, 510 ezer lakosú Chuxiong városban minden 18 év felettinek legalább egy dózisnyi koronavírus elleni vakcinát be kell adatnia július 23-ig, ha el akarja kerülni a szigorú korlátozásokat. Aki a határidőig nem adat be legalább egy adag szérumot, az utána nem léphet be a közintézményekbe, így a kórházakba, idősotthonokba, óvodákba és iskolákba, könyvtárakba, múzeumokba és börtönökbe, de a közösségi közlekedési eszközöket sem veheti igénybe. A közlemény szerint augusztus 23. lesz a következő mérföldkő, akkor már két oltás lesz szükséges ahhoz, hogy a fenti intézményekbe beengedjék az embert, illetve felengedjék a közösségi közlekedési eszközökre.

A cikk szerint ilyen jelzéseket legalább egy tucat városban és tartományban tettek közzé, hatot Csianghszi provinciában, egyet Szecsuánban, egyet a Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen és hármat Fucsien tartományban. A Henan tartománybeli Tianhe megye pedig egy hétfőn kiadott közleményben azzal fenyegeti a közalkalmazottjait, hogy leállíta a fizetésük folyósítását, sőt, ki is rúgja őket, ha nem adatnak be korona-oltást július 20-ig.

Kapcsolódó cikk Kína kanyarban előz mindenkit az oltások terén

Az AFP szerint szintén legalább egy tucat városban a helyi vezetés önkénteseket állomásoztat a közösségi terekben, akiknek az a feladata, hogy feljegyezzék az oltatlanok nevét és kontakt-információit.

A kínai kormány hirtelen és agresszív fellépését sokan kritizálták az ország saját közösségi felületein, például a Twitter helyi megfelelőjeként működő Weibón, rámutatva, hogy egészen eddig önkéntes alapon működött az oltás.

Kína az év végéig immunizálni akarja az 1,4 milliárd fős lakossága 64 százalékát.

(Guardian)