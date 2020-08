Tokaji apartmanjára kapott közpénz-milliókat Orbán Viktor borsodi kormánymegbízottja

Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormánymegbízott sem érezte illetlennek, hogy cége vissza nem térítendő állami támogatásra pályázzon. A Magyar Turisztikai Ügynökség pedig adott is 8 millió forintot a közösből a volt miniszter tokaji szálláshelyének fejlesztésére.

A forrásból bármilyen korszerűsítésre lehet költeni, bútorcserére, napelemre, vagy lehet bővíteni, szaunát, medencét építen. Az is érdekes adalék, hogy csak egyszerűsített elszámolás vonatkozik a pályázati források felhasználására, az MTÜ csak szúrópróbaszerű ellenőrzést tart a megvalósítást követően, de minden nyertesnek, így Demeter Ervin kormánymegbízottnak is záróbeszámolót kell benyújtani legkésőbb 2021. március 31-ig.

Az MTÜ vezérigazgatója, Guller Zolán jelentette be, hogy lezárult a Kisfaludy-program magán-, és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól.

Tehát nincs törvényi akadálya annak, hogy egy kormányzati programon egy kormánymegbízott is pályázzon, a kormányzati felügyelet alatt álló MTÜ pedig megítéljen 8 millió forintot a kormánymegbízott cégének, hiszen Demeter Ervin is magyar ember.

A kormány már többször megpróbálta elmagyarázni, hogy miért nem probléma , hogy fideszes képviselők vagy milliárdos üzletemberek is kapnak vissza nem térítendő közpénzt a privát szálláshelyek felújítására.

A kormányfő azt kérte tőlük, hogy azzal a testtartással végezzék munkájukat, amelyben ott van egy ezeréves magyar állam. A kormánymegbízottak kulcsszerepet játszanak a járványhelyzetben is, hiszen a legfontosabb döntések a megyei védelmi bizottságokban születnek, ahol ők elnökölnek. Demeter Ervin életrajza szerint a Pannon Bormíves Céh tiszteletbeli tagja, de volt ő polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter is még az első Orbán-kormányban 2000-2002 között.

A kormánymegbízottakat Orbán Viktor kormányfő nevezi ki. Demeter Ervin már 2011 óta tölti be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormánymegbízott tisztséget.

Családi pincészetünk Tokaj-Hegyalján, Mádon gazdálkodik, kizárólag saját mádi ültetvényeinkből származó alapanyagot dolgozunk fel. A három épületben 17 vendég számára apartmanok is kialakításra kerültek a borászathoz kapcsolódó helyiségek mellett

Eddig még csak fideszes országgyűlési képviselőkről és milliárdos üzletemberekről írtuk meg, hogy vissza nem térítendő állami támogatást kaptak a kormányzati felügyelet alatt működő Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázaton a szálláshelyük fejlesztésére. Azt hittük, hogy ennél már nincs feljebb, de tévedtünk. Ugyanis Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottjának cége is nyert. A Demetervin Kft. mádi szálláshelye 8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott - derült ki az MTÜ folyamatosan frissülő döntési listájából.

