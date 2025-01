Tovább durvul a csörte az Orbán-kormány és a lengyel vezetés között: akár ki is utasíthatják a magyar nagykövetet

A Wyborcza lengyel lap írását szemléző 444.hu arról ír, hogy nem csitul a Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes magyarországi menedékjoga körül kipattant diplomáciai botrány.

Kapcsolódó cikk Szánalmasnak nevezte Szijjártó Péter a lengyel kormány lépését Lengyelország nem hívta meg Magyarország varsói nagykövetét egy fontos ünnepségre.

„A lengyel külügy arra számított, hogy Íjgyártó István varsói magyar nagykövet is hazatér, de karácsony után visszautazott Varsóba. A magyar nagykövet ezért diplomáciai bojkott alá került. Hivatalosan is közölték vele, hogy ne jelenjen meg az Európai Unió lengyel elnökségét felavató gálán, majd nem kapott meghívót a külügyminiszter és az EU-országok Lengyelországban akkreditált nagyköveteinek találkozójára sem” – írja a Wybozcza, és a lap szerint a lengyel külügymiisztérium ajánlást is kiadott az állami intézményeknek, hogy ne vegyenek részt olyan eseményeken, amelyen Íjgyártó is jelen van.

A cikk szerint Varsó már arra is kidolgozott forgatókönyveket,

„ha Orbán úgy döntene, hogy menedékjogot ad egy másik PiS-politikusnak. Ilyen helyzetben az első lépés a magyar nagykövet kiutasítása lehet”.

A cikkből az is kiderül, hogy a lengyel kormány fontolgatja, hogy az Európai Bizottságnál panaszolja be a magyar vezetést, illetve támogatni fogják a Magyarország ellen zajló uniós eljárásokat is.