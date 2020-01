Trump megígérte ezer milliárd fa elültetését, majd beleszállt Greta Thunbergbe

Az amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon ma megtartott beszédét a saját érdemeinek sorolása uralta, de becsúszott egy monumentális zöld vállalás és egy hosszúra nyúlt ellenségekézés is. Fiatal nemezise, Thunberg pedig, miután eddigi felszólalásai nyomán gyakorlatilag nem történt semmi a klímavédelemben, pesszimistább beszédeket tartott, mint valaha.

Rögtön a davosi Világgazdasági Fórum első napján lépett fel Donald Trump és Greta Thunberg is. Az amerikai elnök fél órás előadása jobbára önmaga fényezéséről szólt, hosszasan sorolta az USA gazdaságának javuló statisztikáit, melyek az ő kormányzása nyomán keletkeztek állítása szerint. Említette a Kanadával és Mexikóval közös, frissiben megkötött új szabadkereskedelmi egyezményt is, valamint a Kínával kötött új paktumot, melyek szerinte "21. századi példát mutatnak."

Jobban nyerünk, mint valaha

Az ő kormányzása alatt 7 millió új munkahelyet teremtettek - mondta, hozzátéve, hogy csökken a munkanélküliség, javul a kisebbségek és a nők helyzete a foglalkoztatásban. Azt is kijelentette, hogy a vezetése alatt egyenlőbben kezdett el eloszlani a vagyon az USA-ban. (Ez legalábbis vitatható, hiszen a világ leggazdagabbjai tavaly 25 százalékkal növelték a vagyonukat, és sokan közülük amerikaiak.)

Trump aztán odasózott az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek is, mondván, mindezt a haladást annak ellenére érték el, hogy a központi bankjuk túl gyorsan emelte meg az alapkamatot, majd túl lassan csökkentette azt. Megkapta a szokásos ütést Barack Obama is, Trump szerint egy "roncsot" örökölt meg elődjétől. A Brexitről csak annyit mondott, hogy reméli, sikerül majd "óriási" kereskedelmi egyezményt kötni az Európai Unióból kilépett Nagy-Britanniával, melyet szerinte Boris Johnson miniszterelnök is akar.

Ezer. Milliárd. Fa.

És itt kezdődött a beszéd érdekesebb része, Trump ugyanis bejelentette az USA új programját, melynek keretében

ezer milliárd fát ültetnek el.

Erről a kezdeményezésről aztán többet nem is árult el, de még hozzátette, hogy a program nyomán a jövőben sokkal jobban fogják "menedzselni" az erdőiket, habár bővebben ezt sem fejtette ki. A Földön egyébként a becslések szerint most háromezer milliárd elő fa van, ebből is látszik, hogy ez a vállalás Trumphoz méltón grandiózus.

A végzet örökös prófétái

A davosi fórum előtt sokan azt latolgatták, vajon miként fog kommunikálni egymással, egymásról Donald Trump és fiatal nemezise, Greta Thunberg. Az elnök és a klímaaktivista egyelőre nem találkoztak, Trump azonban a monumentális faültetős program bejelentése után egy éles témaváltással egyből a klíma-csatatéren nekifeszülő ellenségeit kezdte ekézni, eléggé szakácsárpádi modorban. Neveket ugyan nem mondott, de elég egyértelmű, kire, kikre gondolhatott: elsősorban Thunbergre és a klímatudósokra, akikhez később hozzácsapta a "radikális szocialistákat", vagyis feltételezett kihívóit a következő elnökválasztási kampányban.

"Ez nem a pesszimizmus ideje. Ez az optimizmusé. A félelem és a kétkedés nem jó gondolkodásforma, mert most a hatalmas remények, az öröm, az optimizmus és a tettek ideje jött el. De hogy befogadhassuk a holnap lehetőségeit, el kell utasítsuk a végzet örökös prófétáit, és az apokalipszis-jövendöléseiket. Ők a tegnap bolond jövendőmondóinak örökösei, nekem, nektek, mindannyiunknak vannak ilyenjei, és nagyon rosszat akarnak nekünk, de ez nem fog megtörténni. (...) Mindig ugyanazt akarják, abszolút hatalmat, hogy dominálják, transzformálják és irányítsák életünk minden területét. Soha nem fogjuk engedni, hogy a radikális szocialisták, a gazdaságok megsemmisítői szétroncsolják az országunkat vagy eltöröljék a szabadságunkat. Amerika mindig büszke, erős és megalkuvásmentes bástyája marad a szabadságnak"

- mondta.

Semmi sem történt

Greta Thunberg ma már két előadásnál tart a Világgazdasági Fórumon. Ezeken igazából új dolgokat nem mondott, mert új dolgok a gyakorlatban nem igazán történtek a klímahelyzet javítására azóta, hogy ő elkezdte az iskolasztrájkját, majd fellépéseit a világ gazdasági vezetői előtt.

Délelőtti beszédében ismét hangsúlyozta, hogy az emelkedő hőmérséklet, és minden, ami azzal jár, nem riogatás, hanem tudósok számtalan kutatási eredményéből felállított pontos előrejelzés. Mint mondta, az emberek valamiért azt feltételezik, hogy a jövő generációi majd kiszívják a szén-dioxidot a légkörből, olyan technológiákkal, melyek még nem is léteznek.

"Úgy érezni, a klíma és a környezet most felkapott témakörök. De egy másik szemszögből nézve gyakorlatilag semmi sem történt. Ha nem úgy kezeljük, mint egy valódi krízist, akkor nem is fogjuk tudni megoldani."

De tényleg, semmi

Thunberg második beszédét már Trump felszólalása után tartotta meg, már nem a nagyszínpadon, hanem szűkebb körben, egy panelbeszélgetésen. Itt felidézte, mit mondott tavalyi beszédében: azt, hogy azt akarja, mindannyian essünk pánikba. Aztán rátért arra, ennek mennyi értelme volt:

"Nyugi, minden rendben van. Bízzanak bennem, csináltam már ilyet, és biztosíthatom önöket arról, hogy ez sehová sem vezet. Egyébként, csak hogy érthető legyek, amikor mi, gyerekek azt mondjuk, hogy essetek kétségbe, nem arra gondolunk, hogy minden maradjon úgy, mint volt"

- szúrt be egy keserű poént Thunberg, majd reagált Trump frissen bejelentett ezer milliárd fás programjára.

"Fákat ültetni természetesen jó dolog, de ez korántsem elég, és nem helyettesítheti a valódi kárenyhítést és a természet helyreállítását. Nem csökkenteni kell az emissziót... az emissziónak véget kell vetni."

Az összes politikai irányzat megbukott, de légyszi, gondoljatok a gyerekeitekre

Thunberg végül elítélte azokat, akik pártpolitikát csinálnak a klímapolitikából - vagyis nagyjából minden politikust.

"Fenntarthatósági szempontból a jobb-, a baloldal és a közép is megbukott. Egyetelen politikai ideológia vagy gazdasági rendszer sem volt képes megbirkózni a klíma- és környezeti vészhelyzettel, és nem tudtak összetartó és fenntartható világot teremteni. Mert ez a világ, ha nem vették volna észre, éppen lángokban áll."

Thunberg végül a panelbeszélgetésen három követeléssel állt elő:

minden cég, bank, intézmény és kormány állítsa le az összes befektetését a fosszilis tüzelőiparba és a kitermelésbe

azonnal állítsanak le minden fosszilistüzelő-támogatást

azonnal távolodjanak el a fosszilistüzelő-ipartól

(Ha ez megtörténne, akkor Magyarország energiaellátása például egyből bedőlne.)

Mindezt nem 2050-ben, 2030-ban vagy 2021-ben akarjuk, hanem most, fűzte hozzá a klímaaktivista, majd zárásként még inkább az idősebb generáció érzelmeire próbált hatni, utalva arra, hogy ha ők, a döntéshozók nem cselekednek, azt saját utódaik fogják megszenvedni:

"Még mindig ég a házunk. A tétlenségetek percről percre jobban táplálja a lángokat. És arra kérünk benneteket, hogy úgy cselekedjetek, mintha mindennél jobban szeretnétek a gyerekeiteket."

(via Guardian, Bloomberg-közvetítés)